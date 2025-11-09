المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"ثنائي جاهز".. الأهلي يكشف موقف جراديشار وشريف وعاشور من نهائي السوبر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

02:55 م 08/11/2025
توروب

ييس توروب

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، مفاجأة قوية، حول جاهزية بعض اللاعبين البارزين، لمواجهة الزمالك.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بعد أن نجح الأحمر في التفوق على سيراميكا كليوباترا، بنصف النهائي، بنتيجة 2-1.

فيما تأهل الفارس الأبيض على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

توروب يكشف جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة الزمالك

قال ييس توروب، خلال المؤتمر الصحفي لنهائي السوبر: "جراديشار لعب بشكل جيد وسجل هدف مهم جدًا وهذا أمر هام، لأن الهدف يمنح المهاجم ثقة كبيرة".

وأضاف: "استبدلنا جراديشار أمام سيراميكا خوفًا من تعرضه للإصابة، بسبب الإجهاد وليس بسبب إصابته، وهو جاهز لمباراة الغد أمام الزمالك".

وواصل: "محمد شريف وإمام عاشور في طريقهم للعودة إلى المباريات، إمام قضى نحو 40 يومًا بعيدًا عن الفريق ونتابع مدى جاهزيته".

واختتم مدرب الأهلي حديثه في هذا الصدد: "عاشور يتدرب مع الفريق، وشريف عاد بشكل كامل للتدريبات وجاهز لمباراة الزمالك".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويحين موعد مباراة نهائي السوبر المصري 2025، بين الأهلي والزمالك، غدًا الأحد 9 نوفمبر، على ملعب "محمد بن زايد"، في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تتولى قنوات (أون سبورت - أبو ظبي الرياضية - دبي الرياضية) مهمة نقل منافسات كأس السوبر، وتذاع قمة الأهلي والزمالك على قناة ON Sport 1 HD.

لمتابعة أخبار بطولة كأس السوبر المصري 2025..اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك مباراة القمة إمام عاشور موعد مباراة الاهلي والزمالك ييس توروب نهائي كأس السوبر مباراة الاهلى والزمالك جييس ثوروب جراديشار محمد شريف موعد نهائي كأس السوبر

