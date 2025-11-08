المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توروب: مواجهة الزمالك فرصتي للفوز بأول ألقابي مع الأهلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:14 م 08/11/2025
توروب

ييس توروب مدرب الأهلي

تحدث ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، مؤكدًا على وجود تقدم ملحوظ في المستوى.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب محمد بن زايد.

تصريحات توروب مدرب الأهلي

استهل ييس توروب، مدرب الأهلي، تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك، قائلًا: "سأتحدث مع اللاعبين بخصوص الهدف الذي سكن مرمانا وبخصوص التمركز الدفاعي، وأرى وجود تحسن ملحوظ في الأداء والتمركز الدفاعي".

وأضاف: "توجد أوقات يتحكم فيها المنافس بسير المباراة وصناعة الفرص وهذا أمر طبيعي، لكننا نحاول أن نقلل ذلك الأمر قدر الإمكان، والجميع جاهز للمنافسة".

وتابع: "لدينا مران اليوم على ملعب المباراة، وسأستقر خلاله على التشكيل الذي سنخوض به المباراة أمام الزمالك".

وأكمل: "نعمل بشكل جيد ونتقدم في المستوى، ولكن 4 أو 5 أسابيع ليست كافية للاعبين من أجل استيعاب طريقتي، ونعمل بشكل مستمر لتجهيز الفريق على استغلال الفرص التي نقوم بتحضيرها، وكل لاعب لديه دوره ويعلم ما انتظره منه".

وواصل: "عند تغيير الجهاز الفني، هناك أمور كثير تتغير وقمنا بوضع الخطة الخاصة بنا بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق الفوز، ومن المؤكد أنني لن أفصح عن خطتي وإلا فسأكون بساعد الزمالك".

واستكمل: "أتفق بأننا قدمنا مستوى هجومي أفضل وبدأنا في رؤية ما عملنا عليه خلال الأسابيع الماضية خلال المباريات".

وزاد: "الفوز يحتاج إلى قدرات عالية من اللاعبين، وتريزيجيه أظهر ذلك في المباراة الماضية، وليس بسبب هدفه فقط ولكن بسبب أيضًا تعاونه الرائع مع زملائه في الملعب".

وأكد: "أمنح كافة اللاعبين الحرية في التحرك وتبادل الأماكن في الملعب، والأهم أداء الفريق ككل ولدي فكرة حول الحساسية التي تحيط بمباراة الأهلي والزمالك، وأعلم أنها أهم مباراة لجماهيرنا، ومواجهتي مع الغريم التاريخي فرصة للفوز بأول ألقابي مع الأهلي".

وأتم توروب، حديثه: "أنا أساند جميع اللاعبين في الفريق، وحتى مع عدم اختيارهم للمنتخب فسأظل أساندهم طوال الوقت".

الأهلي السوبر المصري ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg