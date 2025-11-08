توروب: مواجهة الزمالك فرصتي للفوز بأول ألقابي مع الأهلي

تحدث ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، مؤكدًا على وجود تقدم ملحوظ في المستوى.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب محمد بن زايد.

تصريحات توروب مدرب الأهلي

استهل ييس توروب، مدرب الأهلي، تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك، قائلًا: "سأتحدث مع اللاعبين بخصوص الهدف الذي سكن مرمانا وبخصوص التمركز الدفاعي، وأرى وجود تحسن ملحوظ في الأداء والتمركز الدفاعي".

وأضاف: "توجد أوقات يتحكم فيها المنافس بسير المباراة وصناعة الفرص وهذا أمر طبيعي، لكننا نحاول أن نقلل ذلك الأمر قدر الإمكان، والجميع جاهز للمنافسة".

وتابع: "لدينا مران اليوم على ملعب المباراة، وسأستقر خلاله على التشكيل الذي سنخوض به المباراة أمام الزمالك".

وأكمل: "نعمل بشكل جيد ونتقدم في المستوى، ولكن 4 أو 5 أسابيع ليست كافية للاعبين من أجل استيعاب طريقتي، ونعمل بشكل مستمر لتجهيز الفريق على استغلال الفرص التي نقوم بتحضيرها، وكل لاعب لديه دوره ويعلم ما انتظره منه".

وواصل: "عند تغيير الجهاز الفني، هناك أمور كثير تتغير وقمنا بوضع الخطة الخاصة بنا بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق الفوز، ومن المؤكد أنني لن أفصح عن خطتي وإلا فسأكون بساعد الزمالك".

واستكمل: "أتفق بأننا قدمنا مستوى هجومي أفضل وبدأنا في رؤية ما عملنا عليه خلال الأسابيع الماضية خلال المباريات".

وزاد: "الفوز يحتاج إلى قدرات عالية من اللاعبين، وتريزيجيه أظهر ذلك في المباراة الماضية، وليس بسبب هدفه فقط ولكن بسبب أيضًا تعاونه الرائع مع زملائه في الملعب".

وأكد: "أمنح كافة اللاعبين الحرية في التحرك وتبادل الأماكن في الملعب، والأهم أداء الفريق ككل ولدي فكرة حول الحساسية التي تحيط بمباراة الأهلي والزمالك، وأعلم أنها أهم مباراة لجماهيرنا، ومواجهتي مع الغريم التاريخي فرصة للفوز بأول ألقابي مع الأهلي".

وأتم توروب، حديثه: "أنا أساند جميع اللاعبين في الفريق، وحتى مع عدم اختيارهم للمنتخب فسأظل أساندهم طوال الوقت".