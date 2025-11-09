شدد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قيمة مواجهة نادي الزمالك، في مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال المقامة في الإمارات.

مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

الشناوي يتحدث عن مواجهة الزمالك

وقال الشناوي عن مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر: "المنافس الحقيقي للأهلي، هو الزمالك، له شعبية كبيرة جدًا في مصر والمنطقة العربية".

أضاف: "نكون سعداء جدًا عندما نواجه الزمالك، لتواجد جماهير الفريقين وامتلاء المدرجات ووجود أجواء مميزة، مع التنظيم المميز للبطولة في الإمارات".

واختتم قائد الأهلي: "نتحدث مع كل اللاعبين الجدد، أن أي بطولة نخوضها نلعب على التتويج بها، وفور وصولنا إلى الإمارات، تحدثت أنا وقادة الفريق مع اللاعبين أننا جئنا للمنافسة على البطولة، وهدفنا العودة باللقب إلى مصر لإسعاد الجماهير".

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

بينما الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على ملعب آل نهيان.