عمر جابر: نهائي السوبر بين قطبين كبيرين.. وسنقاتل للفوز على الأهلي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:38 م 08/11/2025
عمر جابر

عمر حابر

أدلى عمر جابر، ظهير أيمن فريق الكرة الأول نادي الزمالك، بتصريحات هامة، قبل مواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بعد أن نجح الأحمر في التفوق على سيراميكا كليوباترا، بنصف النهائي، بنتيجة 2-1.

فيما تأهل الفارس الأبيض على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

تصريحات عمر جابر نجم الزمالك

قال عمر جابر لاعب نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي: "أمامنا مباراة نهائية كبيرة بين قطبين الكرة المصرية، وينتظرها جميع الجماهير".

وأضاف: "واجهنا فريق محترم في نصف النهائي، ونواجه فريق محترم وقوي أيضًا في النهائي ونتمنى أن يحالفنا التوفيق لنفوز بكأس السوبر".

وتابع: "نحترم النادي الأهلي، خاصة أنه يمتلك نجوم كبار في كافة المراكز، ونحن كذلك لدينا مجموعة مميزة وملتزمة بتعليمات المدرب".

وواصل: "نتمنى أن يحالفنا التوفيق وننجح في تحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير، خاصة أن أجرينا استعدادات مكثفة قبل مواجهة الأهلي".

واختتم نجم الفارس الأبيض: "الجميع يعلم أن علاقة مصر بدولة الإمارات قوية للغاية، ودائمًا ما نحظى باستقبال وتنظيم رائع لبطولة السوبر في جميع النسخ".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويحين موعد مباراة نهائي السوبر المصري 2025، بين الأهلي والزمالك، غدًا الأحد 9 نوفمبر، على ملعب "محمد بن زايد"، في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تتولى قنوات (أون سبورت - أبو ظبي الرياضية - دبي الرياضية) مهمة نقل منافسات كأس السوبر، وتذاع قمة الأهلي والزمالك على قناة ON Sport 1 HD.

لمتابعة أخبار بطولة كأس السوبر المصري 2025..اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك مباراة القمة إمام عاشور موعد مباراة الاهلي والزمالك ييس توروب نهائي كأس السوبر مباراة الاهلى والزمالك جييس ثوروب جراديشار محمد شريف موعد نهائي كأس السوبر

