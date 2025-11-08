رد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سؤال يلا كورة حول موقف ناصر ماهر من التعليق على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.

منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي 10 - 18 نوفمبر الجاري، التي ستضم منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

طالع قائمة منتخب مصر الأول لتوقف نوفمبر الجاري بالكامل من هنا

ناصر ماهر كان قد خرج عن صمته، ونشر كلمات غاضبة بعد عدم انضمامه لمنتخب مصر.. طالع التفاصيل من هنا

أزمة ناصر ماهر

ووجه مراسل يلا كورة سؤاله إلى عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي، حول تصرف ناصر ماهر قبل يوم واحد من نهائي السوبر هل هو أمر غير منضبط، ليرد مدرب الزمالك: "أرى أن اللاعب من حقه يغضب، وهو عبر عن غضبه بشكل محترم، ومن حقه أن يحزن لعدم انضمامه إلى المنتخب".

أضاف مدرب الزمالك: "بالنسبة لي قرار عدم ضم ناصر ماهر للمنتخب أغضبني شخصيًا، فهو أحد أهم اللاعبين في مصر حاليًا، وسيكون أحد العناصر الأساسية في النهائي، وسيظهر بشكل جيد".

ويستعد الزمالك لخوض نهائي كأس السوبر المصري ضد النادي الأهلي، في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.