المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد استبعاده من المنتخب.. عبد الرؤوف ليلا كورة: ناصر ماهر عبر عن غضبه باحترام

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:40 م 08/11/2025
ناصر ماهر

ناصر ماهر لاعب الزمالك

رد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سؤال يلا كورة حول موقف ناصر ماهر من التعليق على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.

منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي 10 - 18 نوفمبر الجاري، التي ستضم منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

طالع قائمة منتخب مصر الأول لتوقف نوفمبر الجاري بالكامل من هنا

ناصر ماهر كان قد خرج عن صمته، ونشر كلمات غاضبة بعد عدم انضمامه لمنتخب مصر.. طالع التفاصيل من هنا

أزمة ناصر ماهر

ووجه مراسل يلا كورة سؤاله إلى عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي، حول تصرف ناصر ماهر قبل يوم واحد من نهائي السوبر هل هو أمر غير منضبط، ليرد مدرب الزمالك: "أرى أن اللاعب من حقه يغضب، وهو عبر عن غضبه بشكل محترم، ومن حقه أن يحزن لعدم انضمامه إلى المنتخب".

أضاف مدرب الزمالك: "بالنسبة لي قرار عدم ضم ناصر ماهر للمنتخب أغضبني شخصيًا، فهو أحد أهم اللاعبين في مصر حاليًا، وسيكون أحد العناصر الأساسية في النهائي، وسيظهر بشكل جيد".

ويستعد الزمالك لخوض نهائي كأس السوبر المصري ضد النادي الأهلي، في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

الزمالك منتخب مصر حسام حسن ناصر ماهر قائمة منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg