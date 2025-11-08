المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

"ظلم كبير ملوش علاقة بالكورة".. ناصر ماهر يعلن غضبه من غيابه عن المنتخب

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:44 م 08/11/2025
ناصر ماهر

ناصر ماهر لاعب الزمالك

أعرب ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استيائه بعد عدم ضمه لقائمة منتخب مصر، استعدادًا لخوض بطولة الإمارات الودية.

منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي 10 - 18 نوفمبر الجاري، التي ستضم منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

طالع قائمة منتخب مصر الأول لتوقف نوفمبر الجاري بالكامل من هنا

تعليق ناصر ماهر

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على إنستجرام: "أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدًا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر".

أضاف: "بكل صدق، أنا شايف إني أستحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب، خصوصًا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدًا عن أدائي في الفترة الأخيرة".

اختتم: "بصراحة، اللي حصل ظلم كبير جدًا، وده ملوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية، رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله، بجد حرام، اللي بيحصل ده يحبط أي جبل".

وفي سياق آخر، يستعد ناصر ماهر للمشاركة مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، ضد النادي الأهلي، ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غد الأحد على ملعب محمد بن زايد.

مباراة مصر القادمة
الزمالك منتخب مصر حسام حسن ناصر ماهر قائمة منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

44

هجمة لصالح توتنهام وعرضية من كولو مواني تصطدم في دورجو وتخرج ركنية لتوتنهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg