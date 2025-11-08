أعرب ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استيائه بعد عدم ضمه لقائمة منتخب مصر، استعدادًا لخوض بطولة الإمارات الودية.

منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي 10 - 18 نوفمبر الجاري، التي ستضم منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

تعليق ناصر ماهر

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على إنستجرام: "أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدًا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر".

أضاف: "بكل صدق، أنا شايف إني أستحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب، خصوصًا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدًا عن أدائي في الفترة الأخيرة".

اختتم: "بصراحة، اللي حصل ظلم كبير جدًا، وده ملوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية، رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله، بجد حرام، اللي بيحصل ده يحبط أي جبل".

وفي سياق آخر، يستعد ناصر ماهر للمشاركة مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، ضد النادي الأهلي، ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غد الأحد على ملعب محمد بن زايد.