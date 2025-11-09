تحدث أحمد عبد الرؤوف، المديرالفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة كأس السوبر المصري.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب محمد بن زايد.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف

استهل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، حديثه قائلًا: "الكثير شكك على عدم وجود الزمالك في المباراة النهائية، وكان ذلك جزء هام لنا للتواجد لأن هذا أمر مستحق للزمالك وسنتواجد بشخصيتنا وجماهيرنا وشخصية لاعبينا، وسنستعد وسنكون الطرف الأجدر للحصول على البطولة".

وأضاف: "ندرك الظروف التي نعمل بها، ونقدر ذلك، وكان لدينا تفاصيل كثيرة في وقت كثير للعمل عليها، ونعمل أمام بيراميدز والأهلي ويجب احترام ذلك وسنعمل على الموقف".

وأكمل: "جميع اللاعبين في الزمالك مهمين وفقدان أي لاعب سيؤثر بشكل أو آخر، وإن شاء الله جميع الفريق على قدر المسؤولية وسنطمئن على حالة الجميع".

وواصل: "وجودي في أول ديربي لي مسئولية وإن شاء الله أكون على قدر هذه المسؤولية، وشرف كبير لي أتمناه وإن شاء الله نحقق ما يليق بالزمالك ونحقق البطولة".

وزاد: "فتوح لم يصل إلى المستوى المنتظر منه، وهو لاعب كبير على المستوى الفني والتكتيكي وأنتظر منه مع انضمامه إلى المنتخب أن يقدم الكثير، كل مباراة لها تعاملها ومباراة الأهلي لها احترامها من الجانب التاريخي والجماهيري".

واستكمل: "لاعبو الزمالك منذ تواجدي معهم رأيت أنهم رجال، وهذا يحسب لهم، وهم على قدر المسؤولية، لم نغير الطريقة ويوجد فقط تفاصيل بأسلوب اللعب، هي التي قد تكون تغيرت والزمالك والفرق الكبيرة طرقها في اللعب ثابتة ومن الصعب أن نغير أسلوب اللعب، إلا عندما يتطلب الأمر".

وأكد: "مباراة بيراميدز والأهلي هي نهائيات لنا ولدينا شخصية التعامل معها، ونشعر بالاطمئنان لحالة اللاعبين المصابين، وسنتعامل بالظروف الحالية ومع الوقت الزمالك سيفرض شخصيته".

وقال عن حالة بيزيرا: "نشعر بالاطمئنان لحالة بيزيرا وآخر مباراة تواجد فيها معنا كانت الأحد الماضي".

وأتم: "أنا محب للإمارات ووجود السوبر في الإمارات إضافة كبيرة لجودة السوبر، ووجود منافسة بين فريقين كبار في دولة كبيرة منحنا الفرصة لرؤية جودة التنظيم الرائع والمنضبط".