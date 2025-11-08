أدلى علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بتصريحات قوية، قبل مواجهة بيراميدز، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز، في مباراة تحديد صاحب المركزين، الثالث والرابع، في كأس السوبر المصري.

وتقام المباراة، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شاشة قناة ON Time Sports 1

تصريحات علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا

وقال علي ماهر: "لا أريد التعليق على أخطاء التحكيم، أركز فقط على مواجهة بيراميدز وضرورة تحقيق الفوز وإثات جودة عناصرنا".

وأكد ماهر أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام الأهلي، وأن لاعبيه كانوا في أفضل جاهزية وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى المنافس.

وأضاف: "استعدينا لمواجهة بيراميدز بشكل جيد، واللاعبين في حالة فنية وبدنية قوية، وسنواجه خصم يمتلك مجموعة رائعة بمختلف المراكز".

وأشار: "مروان شعبان يمكنه اللعب في أكثر من مركز، لكن المكان الأفضل له في مركز المهاجم الصريح، وسعيد باختيار حسام حسن لقائمة المنتخب".

وتقام منافسات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.