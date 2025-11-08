المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"لتحقيق أقصى استفادة".. علي ماهر يقدم نصيحة لحسام حسن بعد ضم مروان عثمان

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:41 م 08/11/2025
مروان عثمان

مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا

انضم مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى قائمة منتخب مصر للمرة الأولى، التي تستعد لخوض بطولة الإمارات الودية خلال شهر نوفمبر الجاري.

منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي 10 - 18 نوفمبر الجاري، التي ستضم منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

طالع قائمة منتخب مصر الأول لتوقف نوفمبر الجاري بالكامل من هنا

تألق مروان عثمان

يعد مروان عثمان إحدى الركائز الأساسية والمتألقة مع سيراميكا كليوباترا، خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه شارك في 11 مباراة خلال مسابقة الدوري، بالإضافة لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتمكن مروان عثمان خلال الـ12 مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، أن يقدم 6 مساهمات تهديفية، بعدما سجل 3 أهداف أحدهم في مرمى الأهلي، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

نصيحة علي ماهر

من جانبه، أعرب علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بعد انضمام مروان عثمان لقائمة الفراعنة، كما وجه نصيحة إلى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، حول أفضل مركز يمكن توظيف اللاعب به.

وقال ماهر في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة المركز الثالث ضد بيراميدز: "سعيد جدًا بانضمام مروان عثمان لمنتخب مصر، هو لاعب مميز ومجتهد، أفضل مركز يؤدي فيه هو المهاجم، أنا أحيانًا كنت أعتمد عليه في مراكز مختلفة لوجود نقص عددي".

أضاف: "دائمًا أقول للحصول على أفضل مستوى من اللاعب، ضعه في مكانه المناسب، ومروان عثمان يتحرك كثيرًا ويهدد المرمى، لذلك هو أفضل مركز له ويتألق فيه".

اختتم تصريحاته: "أتمنى أن يتألق ويظهر بشكل مميز مع منتخب مصر، أتمنى له كل التوفيق".

مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة
منتخب مصر حسام حسن سيراميكا كليوباترا علي ماهر قائمة منتخب مصر مروان عثمان

الإحصائيات

  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

