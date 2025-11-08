المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

2 1
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 0
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يورتشيتش: مستعد لمواجهة أحد أفضل المدربين في مصر.. وجاد فاجأني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:12 م 08/11/2025
كرونسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز

يورتشيتش - مدرب بيراميدز

يرى المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب نادي بيراميدز، أن اللقاء المقبل ضد سيراميكا كليوباترا سيشهد مواجهة خاصة ضد أحد أفضل المدربين في مصر، مشيدًا بما يقدمه علي ماهر هذا الموسم.

ويلتقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، عصر غدٍ الأحد، في مباراة تقام لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2025.

وكان بيراميدز خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في الوقت الذي تلقى خلاله سيراميكا كليوباترا الهزيمة (2-1) على يد الأهلي.

مؤتمر مدرب بيراميدز

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "بيراميدز ما زال يملك العديد من اللاعبين الجيدين المتاحين لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا رغم كثرة الإصابات".

واستفاض بشأن قوة الخصم الذي يلتقيه في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في السوبر المصري: "سيراميكا فريق قوي، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيشارك بالأساسيين أو الاحتياطيين أو بمزيج من بينهما.. وفي كل الأحوال ستكون مباراة صعبة لأن علي ماهر من أفضل المدربين في مصر، وأنا أحترم الأفكار التي يسعى دائمًا إلى تطبيقها مثل الاستحواذ على الكرة، وما يساعده على ذلك أنه يملك لاعبين بجودة عالية جدًا".

وأكمل تصريحاته في سياق متصل: "أي لاعب كرة يجب أن يملك الحافز دائمًا حتى لو كان سيخوض مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث.. وفي بيراميدز، نلعب دائمًا على المكسب حتى في التدريبات الجماعية، وهذا الحافز سيكون موجودًا بالتأكيد ضد سيراميكا كليوباترا".

ثم تطرق إلى استدعاء حارس بيراميدز إلى قائمة المدرب حسام حسن بقوله: "أحمد الشناوي استحق الانضمام لمنتخب مصر، وزلاكة أيضًا".

قبل أن يختتم مشيدًا بزميل الشناوي في حراسة المرمى: "عقلية محمود جاد بالنسبة لي من أكثر الأشياء التي فاجأتني في بيراميدز.. هو حارس مميز جدًا، وأعتقد أن هذا المركز في بيراميدز سيكون آمنًا لمدة 10 سنوات".

مباراة بيراميدز القادمة
السوبر المصري بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg