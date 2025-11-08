يرى المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب نادي بيراميدز، أن اللقاء المقبل ضد سيراميكا كليوباترا سيشهد مواجهة خاصة ضد أحد أفضل المدربين في مصر، مشيدًا بما يقدمه علي ماهر هذا الموسم.

ويلتقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، عصر غدٍ الأحد، في مباراة تقام لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2025.

وكان بيراميدز خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في الوقت الذي تلقى خلاله سيراميكا كليوباترا الهزيمة (2-1) على يد الأهلي.

مؤتمر مدرب بيراميدز

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "بيراميدز ما زال يملك العديد من اللاعبين الجيدين المتاحين لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا رغم كثرة الإصابات".

واستفاض بشأن قوة الخصم الذي يلتقيه في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في السوبر المصري: "سيراميكا فريق قوي، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيشارك بالأساسيين أو الاحتياطيين أو بمزيج من بينهما.. وفي كل الأحوال ستكون مباراة صعبة لأن علي ماهر من أفضل المدربين في مصر، وأنا أحترم الأفكار التي يسعى دائمًا إلى تطبيقها مثل الاستحواذ على الكرة، وما يساعده على ذلك أنه يملك لاعبين بجودة عالية جدًا".

وأكمل تصريحاته في سياق متصل: "أي لاعب كرة يجب أن يملك الحافز دائمًا حتى لو كان سيخوض مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث.. وفي بيراميدز، نلعب دائمًا على المكسب حتى في التدريبات الجماعية، وهذا الحافز سيكون موجودًا بالتأكيد ضد سيراميكا كليوباترا".

ثم تطرق إلى استدعاء حارس بيراميدز إلى قائمة المدرب حسام حسن بقوله: "أحمد الشناوي استحق الانضمام لمنتخب مصر، وزلاكة أيضًا".

قبل أن يختتم مشيدًا بزميل الشناوي في حراسة المرمى: "عقلية محمود جاد بالنسبة لي من أكثر الأشياء التي فاجأتني في بيراميدز.. هو حارس مميز جدًا، وأعتقد أن هذا المركز في بيراميدز سيكون آمنًا لمدة 10 سنوات".