الجباس: أحمد الشناوي أفضل حارس في أفريقيا.. وقد أعتزل قريبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:34 م 08/11/2025
دودو الجباس - بيراميدز

دودو الجباس - لاعب بيراميدز

يرى اللاعب دودو الجباس، قائد نادي بيراميدز، أن أحمد الشناوي هو أفضل حارس في قارة أفريقيا، متطرقًا في سياق منفصل إلى إمكانية اعتزاله ممارسة كرة القدم قريبًا.

ويلتقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، عصر غدٍ الأحد، في مباراة تقام لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2025.

وكان بيراميدز خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في الوقت الذي تلقى خلاله سيراميكا كليوباترا الهزيمة (2-1) على يد الأهلي.

مؤتمر الجباس

حضر دودو الجباس إلى جانب المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بيراميدز ضد سيراميكا في السوبر المصري.

وقال الجباس: "كنت أتمنى أن أكون حاضرًا الآن في مؤتمر صحفي آخر (مؤتمر نهائي السوبر).. كنا محبطين بعض الشيء بعد الخسارة من الزمالك، لكننا تلقينا خبرًا سارًا في المعسكر بانضمام أحمد الشناوي وزلاكة لمنتخب مصر".

وأضاف: "سيراميكا فريق قوي ويملك قائمة من اللاعبين المميزين مع مدرب جيد جدًا، لذا ستكون مباراة مناسبة لمن يحب الكرة الجميلة.. وفي بيراميدز، نخوض كل مباراة من أجل الفوز فقط، هذا ما اعتدنا عليه ".

وواصل بشأن استدعاء حارس بيراميدز لقائمة منتخب مصر: "أحمد الشناوي هو أفضل حارس في أفريقيا".

وتابع: "عاتبنا بعضنا البعض عقب الخسارة من الزمالك.. وكان حديثنا في غرفة الملابس حول خطئنا بعدم إنهاء المباراة في الدقائق الـ90 حيث أهدرنا العديد من الفرص".

ثم أردف: "مباراة سيراميكا كليوباترا لها أهمية خاصة بالنسبة لبيراميدز.. الفوز سيعطينا ثقة أكبر وحالة مزاجية أفضل، خاصة أنها تأتي قبل فترة التوقف الدولي".

قبل أن يختتم صاحب الـ37 عامًا: "أنا في نهاية مسيرتي.. لم أقرر بعد متى سأعتزل، لكنني سأتخذ قراري مع نهاية الموسم، سواءً بالتوقف عن لعب كرة القدم أو التجديد أو اللعب لنادٍ آخر".

مباراة بيراميدز القادمة
دودو الجباس بيراميدز كأس السوبر المصري

