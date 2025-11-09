المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عدسة "يلا كورة" ترصد مشاركة إمام عاشور في مران الأهلي قبل موقعة الزمالك (فيديو)

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:34 م 08/11/2025
إمام عاشور

إمام عاشور لاعب فريق الأهلي

شارك إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، في المران الختامي للفريق الأحمر، استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتواجد إمام عاشور في التدريبات الجماعية قبل موقعة الزمالك، إلا أن مشاركته في مباراة السوبر تبدو صعبة، نظرًا لغيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة بفيروس A في منتصف سبتمبر الماضي، ليغيب بسببها عن العديد من المباريات، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وتحدث المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، عن صعوبة مشاركة إمام عاشور في لقاء الزمالك، بسبب طول فترة غيابه الأخيرة. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين.

السوبر المصري الزمالك الأهلي إمام عاشور نهائي السوبر المصري

  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

