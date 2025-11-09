المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. كيف يفكر أحمد عبد الرؤوف لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:13 ص 09/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

اختتم نادي الزمالك استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، مساء الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، بقيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف.

علم يلا كورة من مصادر خاصة، ما يدور في عقل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، قبل خوض نهائي كأس السوبر المصري.

ولن يلجأ نادي الزمالك للهجوم المكثف أو الضغط العالي على دفاع الأهلي، بل سيعتمد عبد الرؤوف على نفس النهج الذي اتبعه في مواجهة بيراميدز الماضية، بحسب ما علم مراسل يلا كورة.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عبد الرؤوف يفضل ترك الاستحواذ للأهلي، مع إغلاق المساحات أمام نقاط القوة لدى الفريق الأحمر".

وأوضح: "ناصر ماهر سيكون هو محور لعب الزمالك في لقاء الغد، والمتحكم الأول في نسق الفريق ونقل الكرة سواء في العمق أو نحو الأطراف".

وأضاف: "سيعتمد على محمد عواد في حراسة المرمى، مع تثبيت رباعي خط الدفاعي بقيادة محمود حمدي الونش بجوار محمد إسماعيل، بالإضافة إلى أحمد فتوح وعمر جابر".

وتابع: "سيتواجد محمد شحاتة وناصر ماهر في خط الوسط، وهناك مفاضلة بين أحمد ربيع وعبد الله السعيد، حيث قد يبدأ بالأخير، أو يبقيه على مقاعد البدلاء للاستعانة به في الشوط الثاني، كما حدث في مواجهة بيراميدز".

وأكمل: "لم يحسم عبد الرؤوف قراره بشأن خط الهجوم، في ظل عودة عدي الدباغ ومحمود بنتايك من الإصابة، مع وجود مفاضلة بين سيف الدين الجزيري وعمرو ناصر بمركز قلب الهجوم".

وبشأن موقف خوان بيزيرا، علق قائلًا: "اللاعب سيخضع لاختبار طبي أخير اليوم الأحد، لاتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه لقائمة المباراة من عدمها".

