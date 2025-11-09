نشر يلا كورة العديد من الملفات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها متابعة معسكر الأهلي والزمالك، قبل نهائي السوبر المصري.

وإليكم أبرو الموضوعات:

كشف مصدر خاص ليلا كورة، تفاصيل حفل نهائي كأس السوبر المصري 2025، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، مساء غدًا الأحد.

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفراعنة المختارة لمعسكر شهر نوفمبر، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات.

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، مفاجأة قوية، حول جاهزية بعض اللاعبين البارزين، لمواجهة الزمالك.

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي، يتابع لوكاس أسادي، لاعب فريق جامعة تشيلي، لبحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

رد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سؤال يلا كورة حول موقف ناصر ماهر من التعليق على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.

أعلن اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

اختتم الفريق الأول في النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك، حيث علم يلا كورة من مصادر خاصة ما يدور في عقل المدرب الدنماركي ييس توروب قبل نهائي كأس السوبر المصري.

اختتم نادي الزمالك استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، مساء الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، بقيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف.

شارك إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، في المران الختامي للفريق الأحمر، استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

أصبح الحارس محمد صبحي لاعب فريق الزمالك جاهزًا للمشاركة في موقعة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والمقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.