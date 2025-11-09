المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. كواليس معسكر الأهلي والزمالك لنهائي السوبر.. وقائمة منتخب مصر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:47 ص 09/11/2025
خوان بيزيرا الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

نشر يلا كورة العديد من الملفات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها متابعة معسكر الأهلي والزمالك، قبل نهائي السوبر المصري.

وإليكم أبرو الموضوعات:

"أغنية خاصة للأهلي والزمالك".. يلا كورة يكشف تفاصيل حفل نهائي السوبر المصري

كشف مصدر خاص ليلا كورة، تفاصيل حفل نهائي كأس السوبر المصري 2025، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، مساء غدًا الأحد.

عودة أحمد الشناوي.. قائمة منتخب مصر لبطولة دبي الودية

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفراعنة المختارة لمعسكر شهر نوفمبر، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات.

"ثنائي جاهز".. الأهلي يكشف موقف جراديشار وشريف وعاشور من نهائي السوبر

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، مفاجأة قوية، حول جاهزية بعض اللاعبين البارزين، لمواجهة الزمالك.

إذاعة تشيلية: الأهلي يراقب لوكاس أسادي.. واستفسر عن موقفه الحالي

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي، يتابع لوكاس أسادي، لاعب فريق جامعة تشيلي، لبحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

بعد استبعاده من المنتخب.. عبد الرؤوف ليلا كورة: ناصر ماهر عبر عن غضبه باحترام

رد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سؤال يلا كورة حول موقف ناصر ماهر من التعليق على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.

بقيادة خليل أوموت.. طاقم حكام عابر للقارات يقود نهائي كأس السوبر

أعلن اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر توروب لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري؟

اختتم الفريق الأول في النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك، حيث علم يلا كورة من مصادر خاصة ما يدور في عقل المدرب الدنماركي ييس توروب قبل نهائي كأس السوبر المصري.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر أحمد عبد الرؤوف لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري؟

اختتم نادي الزمالك استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، مساء الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، بقيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف.

عدسة "يلا كورة" ترصد مشاركة إمام عاشور في مران الأهلي قبل موقعة الزمالك (فيديو)

شارك إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، في المران الختامي للفريق الأحمر، استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

جاهزية صبحي وموقف الدباغ.. عدسة "يلا كورة" ترصد مران الزمالك قبل قمة الأهلي (فيديو)

أصبح الحارس محمد صبحي لاعب فريق الزمالك جاهزًا للمشاركة في موقعة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والمقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

