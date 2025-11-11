المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

ناصر ماهر يلجأ لمباحث الإنترنت بعد السوبر.. ما القصة؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:19 م 11/11/2025
ناصر ماهر

ناصر ماهر - الزمالك

يعاني لاعبو كرة القدم من الحسابات الوهمية التي تحمل أسماءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يقحمهم في الكثير من الأزمات.

ولم ينج ناصر ماهر صانع ألعاب نادي الزمالك من هذا المأزق، حيث نشرت صفحة موثقة تحمل اسمه عبر "فيس بوك" صورة للاعب مع تعليق "تعالالي" وذلك قبل نهائي السوبر المصري ضد الأهلي.

وخسر الزمالك لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد ناصر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" أنه لا يمتلك أي حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب: "أنا معنديش أي صفحة أو أكونت على فيسبوك، وتم عمل بلاغ في مباحث الإنترنت وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأتمنى أن كل الناس تعمل ريبورت للصفحة المنتشرة".

وفي سياق آخر، كان ناصر ماهر أبدى غضبه من عدم الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر الجاري.

وقال: "أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدًا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر".. تابع التفاصيل من هنا

الأهلي الزمالك السوبر المصري ناصر ماهر

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

إعلان

أخبار تهمك

