بمشاركة مسار.. تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:18 م 27/10/2025
مسار

فريق مسار

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، مساء اليوم الإثنين، في مصر.

ويشارك فريق مسار في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات بجانب أندية: مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الجيش الملكي (المغرب)، ريال باماكو (مالي)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، 15 دي أجوستو (غينيا الاستوائية)، جابورون يونايتد (بوتسوانا)، جي كي تي كوينز (تنزانيا).

وستقام منافسات البطولة في الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر المقبل.

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025 فريق مسار، على رأس المجموعة الأولى التي تضم أندية الجيش الملكي المغربي وريال باماكو المالي و15 دي أجوستو الغيني الاستوائي.

بينما جاء مازيمبي على رأس المجموعة الثاني التي تضم أندية أسيك ميموزا، جابورون يونايتد، جي كي تي كوينز.

فريق مسار يبدأ مشواره في البطولة أمام الجيش الملكي يوم 8 نوفمبر، ثم يواجه 15 دي أجوستو في 11 نوفمبر ويختتم دور المجموعات بمواجهة ريال باماكو في 15 نوفمبر.

مباراة مسار القادمة
كاف مسار دوري أبطال أفريقيا للسيدات

