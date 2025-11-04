أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتأهل منتخب مصر للكرة النسائية إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2026.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للسيدات في المغرب 2026، لتصبح 16 بدلًا من 12.

منتخب مصر يتأهل لأمم أفريقيا للسيدات

تأكدت مشاركة منتخب مصر للكرة النسائية في أمم أفريقيا، بعد أن ارتفع عدد الفرق التي ستخوض نهائيات البطولة إلى 16 منتخبًا بدلًا من 12، ولجأ الاتحاد الأفريقي إلى ضم 4 فرق أخرى جديدة بناءً على تصنيفها.

وتواجد منتخب مصر ضمن الأعلى تصنيفًا حيث حل بالمرتبة الرابعة خلف الكاميرون، وكوت ديفوار، ومالي.

منتخب الكاميرون - يحتل المرتبة 66 عالميًا

منتخب كوت ديفوار - يحتل المرتبة 71 عالميًا

منتخب مالي - يحتل المرتبة 79 عالميًا

منتخب مصر - يحتل المرتبة 95 عالميًا

وأخفق منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بشكل مباشر، بعد أن سقط في فخ الهزيمة أمام غانا بنتيجة (7-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في المرحلة النهائية من التصفيات.