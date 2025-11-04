المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 3
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 0
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد زيادة عدد الفرق.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا للسيدات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:57 م 04/11/2025
منتخب مصر للسيدات

منتخب مصر للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتأهل منتخب مصر للكرة النسائية إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2026.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للسيدات في المغرب 2026، لتصبح 16 بدلًا من 12.

منتخب مصر يتأهل لأمم أفريقيا للسيدات

تأكدت مشاركة منتخب مصر للكرة النسائية في أمم أفريقيا، بعد أن ارتفع عدد الفرق التي ستخوض نهائيات البطولة إلى 16 منتخبًا بدلًا من 12، ولجأ الاتحاد الأفريقي إلى ضم 4 فرق أخرى جديدة بناءً على تصنيفها.

وتواجد منتخب مصر ضمن الأعلى تصنيفًا حيث حل بالمرتبة الرابعة خلف الكاميرون، وكوت ديفوار، ومالي.

منتخب الكاميرون - يحتل المرتبة 66 عالميًا

منتخب كوت ديفوار - يحتل المرتبة 71 عالميًا

منتخب مالي - يحتل المرتبة 79 عالميًا

منتخب مصر - يحتل المرتبة 95 عالميًا

وأخفق منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بشكل مباشر، بعد أن سقط في فخ الهزيمة أمام غانا بنتيجة (7-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في المرحلة النهائية من التصفيات.

 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخب مصر للسيدات كأس أمم أفريقيا للسيدات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    47
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

32

جوووووووووووووووووووووول لويس دياز يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

32

حكم المباراة يذهب إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة جزاء لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
