سكاي: مانشستر يونايتد يواصل محاولاته لضم حارس مرمى

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:21 م 27/08/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال في مفاوضات مع رويال أنتويرب البلجيكي من أجل التعاقد مع الحارس سين لامنس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتُقدر قيمة الصفقة المقترحة بنحو 17.3 مليون جنيه إسترليني، في وقت يبحث فيه "الشياطين الحمر" عن تدعيم مركز حراسة المرمى قبل غلق الميركاتو.

وأوضحت الشبكة أن يونايتد يواجه منافسة من نادي جالاتا سراي التركي، الذي تقدم بعرض مالي أعلى للحصول على خدمات الحارس الشاب. لكن إدارة يونايتد أكدت أنها لن تنجر إلى مزايدات مالية، متمسكة بسقف محدد للصفقة.

وبحسب التقارير، فإن رغبة لامنس نفسه تميل إلى الانتقال إلى أولد ترافورد، إذ يرى أن اللعب في البريميرليج خطوة مهمة في مسيرته، خاصة مع حجم المنافسة والظهور الإعلامي الكبير الذي يوفره النادي الإنجليزي. ومع ذلك، لا تزال المفاوضات مفتوحة، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من حالة عدم استقرار في مركز حراسة المرمى خلال الفترة الأخيرة، إذ يبحث الجهاز الفني عن بديل أو منافس قوي للحارس الأساسي، وذلك بعد الانتقادات التي وُجهت لبعض الأسماء في الموسم الماضي.

ورغم استمرار المحادثات، فإن احتمالية عدم التعاقد مع أي حارس جديد هذا الصيف لا تزال قائمة، حيث يدرس النادي أيضًا الاكتفاء بالخيارات المتاحة حاليًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي مناسب.

