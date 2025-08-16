صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

الموسم الأصعب

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون الأصعب هذا الموسم.

ويدخل أرتيتا موسمه الخامس في شمال لندن ويتطلع إلى إنهاء انتظار أرسنال الذي دام 22 عامًا للفوز بلقب الدوري - بعد احتلال المركز الثاني في كل من السنوات الثلاث الماضية.

وقال أرتيتا: "المنافسة في الدوري هذا الموسم لم نشهد مثلها من قبل، نحن جميعًا نعلم أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز يتعين عليك أن تكون ممتازًا في كل شيء".

جاهزية سيسكو

قال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد إن اللاعب الجديد بنيامين سيسكو جاهز لخوض المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال يوم الأحد.

وأضاف: "سيسكو لم يكن لديه الكثير من الوقت، ولكن هو جاهز بدنيا، إنه ذكي جدًا، إنه جاهز للعب، لكن سنرى إن كان سيبدأ أساسيًا أم لا".

وأكمل: "سيسكو لديه إمكانات كبيرة، إنه مهووس بكرة القدم".

ديلي ميل

موقف رودري

يبدو أن لاعب الوسط رودري غير جاهز بشكل كامل لبدء الموسم الجديد مع مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت.

وقال بيب جوارديولا: "رودري يتحسن، هو قريبا من العودة، يحتاج إلى دقائق ليستعيد لياقته، سيسافر معنا، ولكنني لست متأكدًا من مشاركته ضد وولفرهامبتون".

الصحافة الإسبانية

موقع برشلونة الرسمي

تمديد كوندي

أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقد مدافعه الفرنسي جول كوندي، حتى 30 يونيو عام 2030.

وكان عقد كوندي السابق ينتهي عام 2027، ليعلن نادي برشلونة عن أنه يستعد لتوقيع عقده الجديد بحضور رئيس النادي خوان لابورتا قريبًا.

موندو ديبورتيفو

أستون فيلا مهتم بضم فورت

أبدى نادي أستون فيلا اهتمامه بالتعاقد مع هيكتور فورت لاعب برشلونة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى فورت عدة عروض من أندية مثل دورتموند، أياكس وميلان، بينما يرحب اللاعب بالرحيل للحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم، لكن يرغب برشلونة في الاحتفاظ بخدماته، من خلال صفقة إعارة فقط.

ماركا

أول ظهور لصفقة مدريد الجديدة

ظهر اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، للمرة الأولى في تدريبات ريال مدريد فريقه الجديد، يوم الجمعة، استعدادًا لبداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

قال الأرجنتيني بعد الحصة التدريبية: "أنا سعيد جدًا بأول حصة تدريبية لي، لقد رحب بي الفريق بشكل رائع، التقيت بأشخاص رائعين، كان يومًا حافلًا بالنشاط والحرارة، لكنني استمتعت به حقًا".

وتابع: "جودة زملائي في الفريق والسرعة أبرز ما كان يميز أول تدريب، إنها وتيرة عالية جدًا، وهذا أمر رائع لأن اللعب مع الأفضل يجعلك أفضل".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

نيوم يريد بافارد

يستهدف نادي نيوم السعودي التعاقد مع لاعب إنتر بافارد حيث أعطى نادي إنتر الإيطالي الضوء الأخضر لرحيل لاعبه في الصيف الجاري.

ويبدو أن نادي نيوم يريد دخول الدوري السعودي بقوة بعد التعاقد مع عدد من النجوم كان آخرهم ضم عبد الله دوكري لاعب إيفرتون السابق.

صفقة ميلان

أعلن نادي ميلان التعاقد مع السويسري زاكاري أثيكامي قامًا من يونج بويز في صفقة لتدعيم "الروسينيري".

ووقع اللاعب السويسري الشاب - 20 عامًا - مع ميلان حتى صيف 2030.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

دوناروما يواصل التدريب مع باريس

يواصل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، تدريباته مع الفريق في معسكر بواسي كامبوس (إيفلين) يوم الجمعة، رغم إعلانه مساء الثلاثاء عن رحيله المنتظر عن النادي الباريسي.

دوناروما، المرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026، لم يودع زملاءه بعد، حيث ينتظر إتمام إجراءات انتقاله المحتمل إلى مانشستر سيتي، في صفقة قد تشهد استبداله بحارس السيتيزنز إيدرسون.

فوت ميركاتو

النصر يعلن صفقة كومان

أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، بعد مفاوضات طويلة شهدت اهتمامًا مكثفًا من المملكة العربية السعودية.

يأتي انضمام كومان ضمن سلسلة صفقات كبرى للنصر هذا الصيف، حيث جدد النادي عقد نجمه كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، براتب ضخم، مع منحه صلاحيات أوسع في قرارات التعاقدات.

كما لعب رونالدو دورًا رئيسيًا في استقطاب المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، الذي كان يقود غريمه الهلال حتى وقت قريب، ليضيف خبرته إلى مشروع النصر الطموح للسيطرة على الكرة السعودية.

الصحافة الألمانية

بيلد

بايرن يتمسك بصفقة نكونكو

يتمسك بايرن ميونخ بحسم صفقة كريستوفر نكونكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي وهداف الدوري الألماني السابق، من أجل تعزيز خط هجومه.

بايرن تواصل مع مسؤولي تشيلسي، كما أن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي البافاري، يجري محادثات مع وكيل المهاجم.

يأتي ذلك بعد رحيل توماس مولر، وماتيس تيل، وليروي ساني، واقتراب كينجسلي كومان من الانضمام إلى النصر السعودي، فضلا عن معاناة جمال موسيالا من إصابة طويلة الأمد.

وكالة الأنباء الألمانية

وكيل فولتيماد ينتقد شتوتجارت

انتقد داني باخمان، وكيل نيك فولتيماد لاعب شتوتجارت، إدارة النادي الألماني، لعرقلة انتقاله إلى منافسه بايرن ميونخ، بسبب المطالب المالية.

وقال باخمان إن طلب شتوتجارت بالحصول على 75 مليون يورو "غير واقعي" و"بلا أساس".

وذكرت تقارير أن بايرن تقدم بعرض يصل إلى نحو أكثر من 60 مليون يورو لفولتيماد (23 عاما)، الذي انضم لشتوتجارت في العام الماضي في صفقة انتقال حر، ولا يوجد أي شرط جزائي في عقده الممتد حتى 2028.