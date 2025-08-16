المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم الـ75 تسديدة.. نيوكاسل يعاني على مستوى الأهداف في غياب إيزاك

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:52 م 16/08/2025
ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل

ألكسندر إيزاك

فشل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في تحقيق الفوز أو حتى تسجيل الأهداف، في بداية مشوار الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا.

مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد حسمها التعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، في ثاني مواجهات الجولة الافتتاحية من البريميرليج.

تأثير إيزاك

يعاني نيوكاسل من تمرد مهاجمه ألكسندر إيزاك، والذي وضح تأثيره خلال مجريات المباراة، بعدما فشل الفريق في هز شباك أستون فيلا، رغم السيطرة على غالبية مجريات اللقاء.

ويضغط إيزاك على إدارة نيوكاسل يونايتد، من أجل السماح له بالرحيل والانضمام إلى نادي ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وكان ليفربول قد تقدم بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن إدارة نيوكاسل رفضت العرض، مشترطة التعاقد مع بديل أولًا قبل السماح لإيزاك بالمغادرة.

نيوكاسل يفشل في إسقاط أستون فيلا

معاناة على مستوى الأهداف والانتصارات

بعد التعادل السلبي مع أستون فيلا، فشل نيوكاسل يونايتد في الفوز بأي من آخر ست مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز دون ألكسندر إيزاك (تعادل 4 وخسر 2).

كما فشل الفريق في التسجيل في آخر أربع مباريات منها، رغم أنه سدد 75 تسديدة (بمعدل 9.4 أهداف متوقعة) خلال تلك المباريات الست.

أسبوع حاسم في مستقبل إيزاك مع نيوكاسل

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل أستون فيلا إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg