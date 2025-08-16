فشل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في تحقيق الفوز أو حتى تسجيل الأهداف، في بداية مشوار الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا.

مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد حسمها التعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، في ثاني مواجهات الجولة الافتتاحية من البريميرليج.

تأثير إيزاك

يعاني نيوكاسل من تمرد مهاجمه ألكسندر إيزاك، والذي وضح تأثيره خلال مجريات المباراة، بعدما فشل الفريق في هز شباك أستون فيلا، رغم السيطرة على غالبية مجريات اللقاء.

ويضغط إيزاك على إدارة نيوكاسل يونايتد، من أجل السماح له بالرحيل والانضمام إلى نادي ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وكان ليفربول قد تقدم بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن إدارة نيوكاسل رفضت العرض، مشترطة التعاقد مع بديل أولًا قبل السماح لإيزاك بالمغادرة.

نيوكاسل يفشل في إسقاط أستون فيلا

معاناة على مستوى الأهداف والانتصارات

بعد التعادل السلبي مع أستون فيلا، فشل نيوكاسل يونايتد في الفوز بأي من آخر ست مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز دون ألكسندر إيزاك (تعادل 4 وخسر 2).

كما فشل الفريق في التسجيل في آخر أربع مباريات منها، رغم أنه سدد 75 تسديدة (بمعدل 9.4 أهداف متوقعة) خلال تلك المباريات الست.

أسبوع حاسم في مستقبل إيزاك مع نيوكاسل