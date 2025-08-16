نوتنجهام فورست يعلن ضم هاتشينسون لخمس سنوات

أعلن نادي نوتنجهام فورست، تعاقده مع أوماري هاتشينسون نجم فريق إيبسويتش تاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "يسرّ نادي نوتنجهام فورست الإعلان عن تعاقده مع أوماري هاتشينسون، الذي وقّع عقدًا لمدة خمس سنوات".

وتابع: " لاعب سريع يستمتع بمواجهات واحد ضد واحد، هاتشينسون قادر على اللعب على كلا الجناحين واللعب في مركز الوسط خلف المهاجم".

وكان أوماري عنصرًا أساسيًا في تشكيل منتخب إنجلترا، الذي توج بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عامًا مؤخرًا، وسجل هدفًا في المباراة النهائية ضد ألمانيا.

وسجل اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في الموسم الماضي، من الدوري الإنجليزي.

وقال هاتشينسون لاعب أرسنال وتشيلسي السابق، في تصريحات عبر موقع نوتنجهام الرسمي: "أنا متحمس جدًا لوجودي هنا، وأتطلع بشوق للبدء، لقد لعبت في ملعب سيتي جراوند عدة مرات، ودائمًا ما كان الجو عدائيًا، لذا أتطلع للعب هنا مع جماهيرنا".

وأتم: "سأبذل قصارى جهدي، وأتطلع إلى التحدي، فهو فصل جديد في مسيرتي، لكنني أشعر أنني مستعد".