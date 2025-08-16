المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نوتنجهام فورست يعلن ضم هاتشينسون لخمس سنوات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:14 م 16/08/2025
أوماري هاتشينسون لاعب نوتنجهام فورست الجديد

أوماري هاتشينسون لاعب نوتنجهام فورست الجديد

أعلن نادي نوتنجهام فورست، تعاقده مع أوماري هاتشينسون نجم فريق إيبسويتش تاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "يسرّ نادي نوتنجهام فورست الإعلان عن تعاقده مع أوماري هاتشينسون، الذي وقّع عقدًا لمدة خمس سنوات".

أرقام هاتشينسون صفقة نوتنجهام الجديدة

وتابع: " لاعب سريع يستمتع بمواجهات واحد ضد واحد، هاتشينسون قادر على اللعب على كلا الجناحين واللعب في مركز الوسط خلف المهاجم".

صفقة أوماري هاتشينسون تشعل غضب سام مرسي

وكان أوماري عنصرًا أساسيًا في تشكيل منتخب إنجلترا، الذي توج بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عامًا مؤخرًا، وسجل هدفًا في المباراة النهائية ضد ألمانيا.

وسجل اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في الموسم الماضي، من الدوري الإنجليزي.

تصريحات أوماري هاتشينسون بعد الانضمام لنوتنجهام

وقال هاتشينسون لاعب أرسنال وتشيلسي السابق، في تصريحات عبر موقع نوتنجهام الرسمي: "أنا متحمس جدًا لوجودي هنا، وأتطلع بشوق للبدء، لقد لعبت في ملعب سيتي جراوند عدة مرات، ودائمًا ما كان الجو عدائيًا، لذا أتطلع للعب هنا مع جماهيرنا".

رومانو: نوتنجهام يحسم صفقة نجم مانشستر سيتي

وأتم: "سأبذل قصارى جهدي، وأتطلع إلى التحدي، فهو فصل جديد في مسيرتي، لكنني أشعر أنني مستعد".

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
نوتنجهام فورست إيبسويتش تاون أوماري هاتشينسون

