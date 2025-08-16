المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم جاهزيتهما.. لماذا يغيب رودري وفودين عن افتتاحية سيتي بالدوري الإنجليزي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:21 م 16/08/2025
رودري وفودين

فودين ورودري بقميص مانشستر سيتي

غاب اللاعبان رودري وفيل فودين عن قائمة نادي مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون ووندرز في مباراة جارية بينهما اليوم السبت على ملعب مولينو، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وكان رودري وفودين جزءًا من قائمة مانشستر سيتي في آخر ظهور رسمي بكأس العالم للأندية هذا الصيف.

غياب رودري وفودين عن قائمة مانشستر سيتي

خلت قائمة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون من الثنائي فيل فودين ورودري على الترتيب، رغم جاهزيتهما، إذ لا يعاني أي منهما من أي إصابة.

وبحسب موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزي، سافر فودين ورودري رفقة بعثة مانشستر سيتي المتجهة إلى وولفرهامبتون، لكنهما لم يكونا ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين في الجولة الافتتاحية.

وشارك كل من رودري وفودين في تدريبات مانشستر سيتي الجماعية هذا الأسبوع.

ما السبب؟

تحدث جوارديولا في وقت سابق بشأن رغبته في إراحة فودين ورودي، خوفًا من انتكاستهما بعد أن أصيبا في أوقات متفرقة خلال الصيف.

وقال بيب جوارديولا عن رودري في تصريحات نشرها موقع مانشستر إيفينينج نيوز: "الإصابة التي عاد منها كانت صعبة، ومن الطبيعي أن يشعر ببعض المشكلات العضلية، لذا نحاول تفادي ذلك".

وأشار مدرب مانشستر سيتي إلى أنه لا يعرف موعدًا محددًا لعودة رودري إلى ملاعب كرة القدم.

وذكر الموقع أن فيل فودين عانى مؤخرًا من كدمة في تدريبات مانشستر سيتي، لكنه تعافى منها، ورغم ذلك، يعتقد جوارديولا أن مباراة وولفرهامبتون لا تستحق المخاطرة بصاحب الـ25 عامًا.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي فيل فودين رودري

أخبار تهمك

