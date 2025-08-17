فرحة كريستال بالاس التي لم تكتمل

حرمت تقنية الفيديو فريق كريستال بالاس من هدف التقدم أمام تشيلسي في لقاء يقام حاليا على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي مع كريستال بالاس مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

وفي الدقيقة 12 ارتكب مارك كوكوريلا خطأ على حدود منطقة جزاء تشيلسي، ونفذه إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس بتسديدة قوية في الشباك.

ولم يعش فريق كريستال بالاس الفرحة إلا 3 دقائق فقط، حيث عاد دارين إنجلاند حكم المباراة لتقنية الفيديو بناء على رغبة حكم الفيديو ومن ثم ألغى الهدف بداعي حجب الرؤية على حارس تشيلسي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدور نيتو، جواو بيدرو، جيمي جيتينز.

تشكيل كريستال بالاس

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: دانييل مونوز، ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، تيريك ميتشل.

خط الوسط: آدم وارتون، مارك هيوز.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، جان فيليب ماتيتا، إيبريتشي إيزي.