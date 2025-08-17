المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عاش الفرحة 3 دقائق فقط.. "VAR" يحرم كريستال بالاس من هدف التقدم أمام تشيلسي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:26 م 17/08/2025
تشيلسي وكريستال بالاس

فرحة كريستال بالاس التي لم تكتمل

حرمت تقنية الفيديو فريق كريستال بالاس من هدف التقدم أمام تشيلسي في لقاء يقام حاليا على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي مع كريستال بالاس مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

وفي الدقيقة 12 ارتكب مارك كوكوريلا خطأ على حدود منطقة جزاء تشيلسي، ونفذه إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس بتسديدة قوية في الشباك.

ولم يعش فريق كريستال بالاس الفرحة إلا 3 دقائق فقط، حيث عاد دارين إنجلاند حكم المباراة لتقنية الفيديو بناء على رغبة حكم الفيديو ومن ثم ألغى الهدف بداعي حجب الرؤية على حارس تشيلسي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدور نيتو، جواو بيدرو، جيمي جيتينز.

تشكيل كريستال بالاس

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: دانييل مونوز، ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، تيريك ميتشل.

خط الوسط: آدم وارتون، مارك هيوز.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، جان فيليب ماتيتا، إيبريتشي إيزي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي كريتسال بالاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg