المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تمديد عقده.. روميرو: توتنهام النادي الأفضل في العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:46 م 18/08/2025
روميرو

كريستيان روميرو

عبر الأرجنتيني كريستيان روميرو، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سعادته بالتوقيع على عقد طويل الأمد مع فريقه، واصفًا إياه بالنادي الأفضل في العالم.

وكشف روميرو عن اللحظات السعيدة التي مر بها مع توتنهام، خلال الفترة الماضية والتي بدأت بأن أصبح قائدًا للفريق، ومن ثم وقع على عقد طويل الأمد مع النادي الإنجليزي.

للمرة الثانية في 10 أشهر.. توتنهام يجدد عقد دجيد سبنس

تصريحات كريستيان روميرو

وقال روميرو، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي توتنهام: "أنا سعيد جدًا هنا في النادي، وبالنسبة لي، هذا النادي هو الأفضل في العالم".

وأضاف قائد توتنهام: "في الأسبوعين الماضيين، أولًا أصبحت قائدًا للفريق، والآن وقّعت العقد مع النادي، بالنسبة لي، هذا قرار رائع".

وأتم روميرو، حديثه موجهًا رسالة إلى الجماهير: "شكرًا لكم على دعمكم المذهل كل يوم وفي كل مباراة، الأمر يعني لي الكثير، وهو مهم أيضًا للفريق".

تقارير: توتنهام يقدم عرضا جديدا لضم إيزي

روميرو مستمر مع توتنهام

وكشف نادي توتنهام عن توقيع روميرو، لعقد طويل الأمد مع الفريق، ليكمل مسيرته التي بدأها منذ 2021.

وعين روميرو قائدًا لتوتنهام قبل كأس السوبر الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في 126 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف.

 

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام كريستيان روميرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg