عبر الأرجنتيني كريستيان روميرو، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سعادته بالتوقيع على عقد طويل الأمد مع فريقه، واصفًا إياه بالنادي الأفضل في العالم.

وكشف روميرو عن اللحظات السعيدة التي مر بها مع توتنهام، خلال الفترة الماضية والتي بدأت بأن أصبح قائدًا للفريق، ومن ثم وقع على عقد طويل الأمد مع النادي الإنجليزي.

تصريحات كريستيان روميرو

وقال روميرو، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي توتنهام: "أنا سعيد جدًا هنا في النادي، وبالنسبة لي، هذا النادي هو الأفضل في العالم".

وأضاف قائد توتنهام: "في الأسبوعين الماضيين، أولًا أصبحت قائدًا للفريق، والآن وقّعت العقد مع النادي، بالنسبة لي، هذا قرار رائع".

وأتم روميرو، حديثه موجهًا رسالة إلى الجماهير: "شكرًا لكم على دعمكم المذهل كل يوم وفي كل مباراة، الأمر يعني لي الكثير، وهو مهم أيضًا للفريق".

روميرو مستمر مع توتنهام

وكشف نادي توتنهام عن توقيع روميرو، لعقد طويل الأمد مع الفريق، ليكمل مسيرته التي بدأها منذ 2021.

وعين روميرو قائدًا لتوتنهام قبل كأس السوبر الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في 126 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف.