سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار

للمرة الثانية في 10 أشهر.. توتنهام يجدد عقد دجيد سبنس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:06 م 18/08/2025
دجيد سبينس

دجيد سبينس

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تجديد عقد دجيد سبينس مدافع الفريق صاحب الـ25 عاما.

سبينس كان قد انضم إلى توتنهام قادما من ميدلسبره عام 2022، وجدد النادي عقده في أكتوبر الماضي ليستمر حتى عام 2028.

توتنهام يجدد عقد دجيد سبينس

أكد توتنهام في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين التجديد مرة أخرى لدجيد سبينس، بتوقيعه عقدا طويل الأمد، دون الكشف عن مدته.

ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي عند التساوي في النقاط؟

وسبق لتوتنهام أن أعار سبينس إلى أندية رين الفرنسي وليدز يونايتد الإنجليزي وجنوى الإيطالي.

وفي حديثه لموقع نادي توتنهام بعد توقيع عقده الجديد، قال سبينس: "أنا في قمة السعادة، سعيد بالتوقيع، ومتحمس للغاية لبدء الموسم".

وأضاف: "أريد فقط مواصلة اللعب الجيد والوصول إلى مستوى أعلى، كل شخص يمر بتجارب ومحن، لكنني مقاتل قوي، أعمل بجد دائما، وأحاول بذل قصارى جهدي والعودة من كل شيء".

وأتم: "الموسم الماضي كان رائعا بالنسبة لي، آمل أن أتمكن هذا الموسم من مواصلة ذلك، والوصول إلى آفاق جديدة".

دي خيا مرشح للعودة إلى مانشستر يونايتد

وأحرز لاعب منتخب إنجلترا السابق للشباب تحت 21 عاما الذي يحمل أيضا جنسية جامايكا هدفين في 42 مباراة بقميص توتنهام منذ انضمامه.

ولعب دجيد 35 مباراة في الموسم الماضي (2024-2025) مع بطل الدوري الأوروبي، سجل خلالها هدفين وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

جدول مباريات اليوم 

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام دجيد سبينس

أخبار تهمك

