تقارير: توتنهام يقدم عرضا جديدا لضم إيزي

قدّم توتنهام، عرضًا جديدًا إلى كريستال بالاس لضم إيبيريتشي إيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان كريستال بالاس قد رفض العرض الأول من توتنهام لشراء إيزي في الأسبوع الماضي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات، فإن توتنهام قدّم عرضًا لكريستال بالاس بقيمة 55 مليون إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات.

محادثات مستمرة بين توتنهام وكريستال بالاس

وأوضح التقرير، أن المحادثات بين دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام وستيف باريس رئيس كريستال بالاس، مستمرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

ويرغب إيزي في الانضمام إلى صفوف توتنهام خلال الصيف الجاري، بعدما اتفق على البنود الشخصية في الأسبوع الماضي.

مدرب كريستال بالاس عن مستقبل إيزي: لا تصدقوا ما تقرأونه على الإنترنت

كان إيزي لاعبًا حاسمًا في فوز كريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، كما شارك أيضًا في فوز إيجلز على ليفربول ورفع الدرع الخيرية يوم الأحد الماضي.

وانضم إيزي إلى كريستال بالاس عام 2020 قادمًا من كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي.

وشارك إيزي في 168 مباراة رفقة كريستال بالاس في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 40 هدفًا وصنع 28 آخرين.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 12 مباراة مع منتخب إنجلترا وسجل هدفًا.