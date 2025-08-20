مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد ريكو لويس

بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قريبا من تجديد عقد لاعبه ريكو لويس في الفترة المقبلة.

ريكو لويس صاحب الـ20 عاما نشأ في أكاديمية مانشستر سيتي، وانضم إلى الفريق الأول في عام 2022.

ويمتد عقد المدافع الإنجليزي الشاب مع النادي السماوي حتى صيف 2028، وذلك بعد تجديده في صيف 2023.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن ريكو لويس وافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2030.

يأتي ذلك بعدما كان اللاعب قريبا من الانضمام إلى نوتنجهام فورست في الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن مانشستر سيتي رفض عرضا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من نوتنجهام الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن لويس شارك في 44 مباراة مع السيتي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

