مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد ريكو لويس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:51 م 20/08/2025
ريكو لويس

ريكو لويس

بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قريبا من تجديد عقد لاعبه ريكو لويس في الفترة المقبلة.

ريكو لويس صاحب الـ20 عاما نشأ في أكاديمية مانشستر سيتي، وانضم إلى الفريق الأول في عام 2022.

مستقبل غامض لرودريجو مع ريال مدريد

ويمتد عقد المدافع الإنجليزي الشاب مع النادي السماوي حتى صيف 2028، وذلك بعد تجديده في صيف 2023.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن ريكو لويس وافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2030.

الاتحاد السعودي يستهدف سيبايوس لاعب ريال مدريد 

يأتي ذلك بعدما كان اللاعب قريبا من الانضمام إلى نوتنجهام فورست في الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن مانشستر سيتي رفض عرضا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من نوتنجهام الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن لويس شارك في 44 مباراة مع السيتي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

جدول مباريات اليوم

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ريكو لويس

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

