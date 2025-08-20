أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، إجراء تعديلات في جدول مباريات المسابقة خلال شهر أكتوبر.

وتقام مباريات 3 أسابيع في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر، وهي الجولات السابعة والثامنة والتاسعة.

التوقف الدولي

لن تقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة من الإثنين 6 إلى الجمعة 17 أكتوبر بسبب توقف الجدول الزمني للمباريات الدولية.

محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو

تغيير محتمل

وأشار بيان رابطة "بريميرليج"، إلى أن المباريات المقررة يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر قد تكون عرضة للتغيير، بسبب المشاركة في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع التالي.

جدول المباريات في شهر أكتوبر

الجمعة 3 أكتوبر

10 مساءً: بورنموث ضد فولهام.

السبت 4 أكتوبر

2:30 ظهراً: ليدز ضد توتنهام

أرسنال ضد وست هام

إيفرتون ضد كريستال بالاس

مانشستر يونايتد ضد سندرلاند

7:30 مساءً: تشيلسي ضد ليفربول

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من بريميرليج

الأحد 5 أكتوبر

4 مساءً: أستون فيلا ضد بيرنلي

4 مساءً: نيوكاسل ضد نوتنغهام فورست

4 مساءً: وولفرهامبتون ضد برايتون

6:30 مساءً: برينتفورد ضد مانشستر سيتي

السبت 18 أكتوبر

2:30 ظهراً: نوتنجهام فورست ضد تشيلسي

برايتون ضد نيوكاسل

بيرنلي ضد ليدز يونايتد

كريستال بالاس ضد بورنموث

مانشسترسيتي ضد إيفرتون

سندرلاند ضد وولفرهامبتون

7:30 مساءً: فولهام ضد أرسنال

الأحد 19 أكتوبر

4:00 مساءً: توتنهام ضد أستون فيلا

6:30 مساءً: ليفربول ضد مانشستر يونايتد

الاثنين 20 أكتوبر

10:00 مساءً: وست هام ضد برينتفورد

الجمعة 24 أكتوبر

10:00 مساءً: ليدز ضد وست هام

أفضل 11 انطلاقة للاعب جديد في الدوري الإنجليزي

السبت 25 أكتوبر

2:30 ظهراً: برينتفورد ضد ليفربول

أرسنال ضد كريستال بالاس

تشيلسي ضد سندرلاند

نيوكاسل ضد فولهام

7:30 مساءً: مانشستر يونايتد ضد برايتون

الأحد 26 أكتوبر

4:00 مساءً: بورنموث ضد نوتنغهام فورست

4:00 مساءً: أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

4:00 مساءً: وولفرهامبتون ضد بيرنلي

6:30 مساءً: إيفرتون ضد توتنهام