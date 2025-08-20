لا يبدو اللاعب المصري محمد صلاح في سن الـ33 بالنظر إلى لياقته البدنية التي ما زالت في أفضل أحوالها مع نادي ليفربول.

ولم يكتف صلاح بالحفاظ على مستوياته الجيدة التي ظهر بها مع نادي ليفربول منذ وصوله في صيف 2017، بل قدم أفضل منها في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، عندما قاد فريق المدرب الهولندي آرني سلوت إلى حصد اللقب، مساهمًا بـ47 هدفًا كأكثر من سجل وصنع.

هاتريك صلاح

تسلم صلاح، مساء أمس الثلاثاء، جائزة لاعب عام 2025 بإنجلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح أكثر من حققها تاريخيًا برصيد 3 مرات، بعد أن فاز بها في 2018 و2022.

وفي تصريحاته، بدا محمد صلاح فخورًا بالحصول مع نادي ليفربول على جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في سن كبير، إذ يبلغ 33 عامًا، كما أوضح في تصريحات أخرى قبل انطلاق حفل جوائز PFA أنه يدرك تمامًا كيف يتعامل مع تقدمه في العمر.

التقدم في العمر هو العامل ذاته الذي دفع ليفربول إلى التأخر في تمديد عقد صلاح، قبل أن يتراجع النادي عن موقفه، ليمنح اللاعب المصري موسمين إضافيين في ملعب أنفيلد، حتى صيف 2027.

آلة صلاح في سن الـ33 مع ليفربول

أعدت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية تقريرًا عن أسرار لياقة صلاح البدنية في سن الثالثة والثلاثين.

وكان صلاح قال أثناء بلوغه 30 عامًا في تصريحات سابقة لمجلة Four Four Two: "لم أفكر في أنني سأكمل الثلاثين.. سألت بعض اللاعبين، وقالوا لي إن الشعور مختلف، لكنني لا أشعر بذلك، أشعر أنني بخير، وأستمتع بالحياة وبكرة القدم، ولا يهمني عمري".

وأثبت صلاح أن العمر لا يهم في موسمه الماضي مع ليفربول، إذ سجل 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي وصنع 18 آخر.

التغيير بدأ مع كلوب

كان صلاح في تجربته الإنجليزية الأولى مع تشيلسي أقل قوة من اللاعب نفسه في التجربة الثانية التي بدأت مع ليفربول صيف 2017، رغم تحسن لياقته بالتأكيد في فيورنتينا وروما.

ويشير سيمون هيوز، مؤلف كتاب "Chasing Salah"، إلى أن تمارين صلاح في معسكر ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب عام 2018 شاقة جدًا، حيث وصفه العاملون في النادي بـ"الآلة" لأنه كان يتدرب 3 مرات يوميًا، كما كان يبدأ وينهي يومه بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

التركيز على القوة الدورانية

يعتقد بعض المدافعين أنه من السهل إسقاط محمد صلاح أرضًا عند الاحتكاك به، لكن العكس هو ما يحدث كل مرة، حيث يتفوق نجم ليفربول على الآخرين.

ويفسر بن روزنبلات، مدرب اللياقة البدنية السابق لمنتخب إنجلترا، قوة صلاح في الاحتكاكات الثنائية: "صلاح يعمل على القوة الدورانية (القوة أثناء الالتفاف)، لأنها مهمة في كرة القدم، مثل صد اللاعبين، والمناورة في المساحات الضيقة، فهو يعرف ما يحتاج إليه جسمه".

جيم خاص في المنزل

ويوضح تقرير ذا أثليتك أن صلاح لديه غرفتين في منزله مليئتين بمعدات الصالة الرياضية، فتجد أوزان حرة وجهاز مشي ودراجة ثابتة وغرف للعلاج بالتبريد الشديد وكذلك غرفة ضغط عالي للأكسجين وغير ذلك.

اليوجا والتأمل

واعتاد صلاح كذلك أن يمارس اليوجا، قال ذلك بنفسه في أكثر من حوار تليفزيوني، ما يساعد على حماية الجسم من الإصابة، ويساعد كذلك على السيطرة على حالته الذهنية والعاطفية من خلال التركيز على التنفس العميق، كما أنه يمارس ما يعرف بـ"التأمل" مثل السباح الأولمبي مايكل فيليبس.

نظام غذائي صارم

ويراقب صلاح نظامه الغذائي بصرامة شديدة، كما ينصح اللاعبين الشباب في ليفربول بتجنب الخبز الأبيض، وتفضيل أطعمة صحية مثل السمك والسلطة والبروكلي والبطاطا الحلوة، فيما يسمح لنفسه بالحصول على البيتزا مرة واحدة فقط في الشهر.

ويختتم مدرب اللياقة البدنية السابق في منتخب إنجلترا: "إذا كان لدى اللاعب العقلية والرغبة في إطالة مسيرته مع كرة القدم، فيمكنه أن يصبح أقوى بدنيًا وأكثر خبرة وخطورة على المنافسين، وهذا موجود في صلاح".