جوارديولا يجدد دماء السيتي.. أكانجي يقترب من الانتقال إلى جالاتا سراي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:54 م 20/08/2025
أكانجي

مانويل أكانجي

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي جالاتا سراي، بطل الدوري التركي، لبيع مدافعه الأساسي مانويل أكانجي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، بحسب الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة جاءت في إطار سعي بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لتجديد دماء الفريق من خلال خفض متوسط أعمار اللاعبين والعمل بتشكيلة أصغر حجمًا.

مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد ريكو لويس

وكان النادي قد أنفق مبالغ كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية وصيف 2025 لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب.

ويعد مانويل أكانجي، البالغ من العمر 30 عامًا، من اللاعبين متعددي المهارات، حيث يجيد اللعب في مراكز مختلفة بالخط الخلفي، بالإضافة إلى قدرته على أداء دور لاعب خط الوسط المدافع عند الحاجة.

وكان الدولي السويسري عنصرًا أساسيًا في تشكيلة مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي عندما كان متاحًا وخاليًا من الإصابات.

مانشستر سيتي يوافق على بيع أكانجي

وأوضح رومانو عبر منصة X أن جالطة سراي يستعد لتقديم عرض رسمي لأكانجي خلال الساعات المقبلة لإقناعه بالانتقال، بعد الاتفاق على قيمة الصفقة مع مانشستر سيتي.

ومع ذلك، أشار إلى أن اللاعب لم يبد أي مؤشرات حتى الآن حول قبوله الانتقال إلى النادي التركي، حيث ينتظر مناقشة الشروط الشخصية.

مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو

وكتب رومانو: "جالاتا سراي على وشك إتمام صفقة انتقال مانويل أكانجي بشكل دائم، تم الاتفاق على قيمة الصفقة بـ15 مليون جنيه إسترليني، وينتظر النادي التركي إتمام التفاصيل النهائية".

وأضاف: "خلال الـ24 ساعة القادمة، سيتقدم جالاتا سراي بعرضه للاعب لمحاولة حسم الصفقة هذا الأسبوع".

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جالاتا سراي مانويل أكانجي

