المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تاريخ مثير والفوز الأكبر.. "الموقعة 125" تنتظر وست هام وتشيلسي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:04 م 21/08/2025
تشيلسي ووست هام

تشيلسي ووست هام

يخوض نادي تشيلسي جولته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" ضد وست هام يونايتد.

ويحل تشيلسي ضيفًا على وست هام في العاشرة مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان البلوز بدأ مشوارهم في بريميرليج بالتعادل مع كريستال بالاس سلبيا، بينما خسر وست هام أمام سندرلاند بثلاثية نظيفة.

طالع مباريات الدوري الإنجليزي من هنا

تاريخ مواجهات وست هام ضد تشيلسي

يمتلك الفريقان تاريخًا مثيرًا، حيث ستحمل مواجهة الجمعة رقم 125 بينهما في جميع المسابقات.

المواجهات المباشرة (جميع المسابقات)

لعب 124 مباراة

فاز تشيلسي 57 مباراة

فاز وست هام 44 مباراة

تعادل 23 مباراة

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

أكبر فوز لكل فريق

تشيلسي 5-0 وست هام.. الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

تشيلسي 4-0 وست هام.. الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2007-2008

تشيلسي 0-4 وست هام.. دوري الدرجة الأولى 1985-1986

وست هام 4-0 تشيلسي.. دوري الدرجة الثانية 1980-1981

آخر خمس مواجهات في ملعب وست هام

24 أبريل 2021: فوز تشيلسي 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز 

4 ديسمبر 2021: فوز وست هام 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز

11 فبراير 2023: تعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز

20 أغسطس 2023: فوز وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز 

21 سبتمبر 2024: الدوري الإنجليزي الممتاز فوز تشيلسي 3-0 

مباريات اليوم.. الزمالك ومودرن.. ومنتخب مصر يستكمل مشوار "أفرو باسكت"

تشيلسي الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg