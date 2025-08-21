يخوض نادي تشيلسي جولته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" ضد وست هام يونايتد.

ويحل تشيلسي ضيفًا على وست هام في العاشرة مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان البلوز بدأ مشوارهم في بريميرليج بالتعادل مع كريستال بالاس سلبيا، بينما خسر وست هام أمام سندرلاند بثلاثية نظيفة.

تاريخ مواجهات وست هام ضد تشيلسي

يمتلك الفريقان تاريخًا مثيرًا، حيث ستحمل مواجهة الجمعة رقم 125 بينهما في جميع المسابقات.

المواجهات المباشرة (جميع المسابقات)

لعب 124 مباراة

فاز تشيلسي 57 مباراة

فاز وست هام 44 مباراة

تعادل 23 مباراة

أكبر فوز لكل فريق

تشيلسي 5-0 وست هام.. الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

تشيلسي 4-0 وست هام.. الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2007-2008

تشيلسي 0-4 وست هام.. دوري الدرجة الأولى 1985-1986

وست هام 4-0 تشيلسي.. دوري الدرجة الثانية 1980-1981

آخر خمس مواجهات في ملعب وست هام

24 أبريل 2021: فوز تشيلسي 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز

4 ديسمبر 2021: فوز وست هام 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز

11 فبراير 2023: تعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز

20 أغسطس 2023: فوز وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز

21 سبتمبر 2024: الدوري الإنجليزي الممتاز فوز تشيلسي 3-0

