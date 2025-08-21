بعد صفقة أمين عدلي.. المغاربة يُزينون الدوري الإنجليزي

انضم أمين عدلي إلى كتيبة اللاعبين المغاربة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف بورنموث، اليوم الخميس.

ووقع عدلي (25 عامًا) على عقد يمتد لخمس سنوات مع بورنموث قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لبورنموث: "أنا فخور جدًا بالانضمام إلى بورنموث، شعرت أن الوقت مناسب لهذه الخطوة، وكل شيء هنا مثالي بالنسبة لي، لقد وجدت دعمًا كبيرًا من الجميع وإعجابًا بالمنشآت، وأنا متحمس لتحقيق إنجازات جيدة مع الفريق".

أمين عدلي سادس مغربي في الدوري الإنجليزي

سيكون عدلي هو سادس اللاعبين المغاربة الذين يتواجدون في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز "2025-2026".

ويلعب نصير مزراوي في مانشستر يونايتد، نايف أكرد مع وست هام يونايتد، شادي رياض في كريستال بالاس، آدم أزنو ضمن صفوف إيفرتون، وشمس الدين طالبي في سندرلاند.

ومن الممكن أن يزداد العدد، حيث ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن كريستال بالاس يقترب من ضم بلال الخنوس الذي يلعب حاليا في صفوف ليستر سيتي الناشط في دوري التشامبيونشيب.

