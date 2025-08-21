المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد صفقة أمين عدلي.. المغاربة يُزينون الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:11 م 21/08/2025
أمين عدلي ينضم إلى بورنموث

أمين عدلي ينضم إلى بورنموث

انضم أمين عدلي إلى كتيبة اللاعبين المغاربة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف بورنموث، اليوم الخميس.

ووقع عدلي (25 عامًا) على عقد يمتد لخمس سنوات مع بورنموث قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لبورنموث: "أنا فخور جدًا بالانضمام إلى بورنموث، شعرت أن الوقت مناسب لهذه الخطوة، وكل شيء هنا مثالي بالنسبة لي، لقد وجدت دعمًا كبيرًا من الجميع وإعجابًا بالمنشآت، وأنا متحمس لتحقيق إنجازات جيدة مع الفريق".

طالع مباريات الدوري الإنجليزي من هنا

أمين عدلي سادس مغربي في الدوري الإنجليزي

سيكون عدلي هو سادس اللاعبين المغاربة الذين يتواجدون في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز "2025-2026".

ويلعب نصير مزراوي في مانشستر يونايتد، نايف أكرد مع وست هام يونايتد، شادي رياض في كريستال بالاس، آدم أزنو ضمن صفوف إيفرتون، وشمس الدين طالبي في سندرلاند.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ومن الممكن أن يزداد العدد، حيث ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن كريستال بالاس يقترب من ضم بلال الخنوس الذي يلعب حاليا في صفوف ليستر سيتي الناشط في دوري التشامبيونشيب.

تاريخ مثير والفوز الأكبر.. "الموقعة 125" تنتظر وست هام وتشيلسي

الدوري الإنجليزي بورنموث نصير مزراوي أمين عدلي اللاعبين المغاربة في الدوري الإنجليزي

