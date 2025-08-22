المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: نوتنجهام فورست يدرس إقالة نونو سانتو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:45 ص 22/08/2025
نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست

نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي نوتنجهام فورست، يدرس الإطاحة بمدربه نونو إسبيريتو سانتو من منصبه، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

خلافات مع المالك.. سر خطة نوتنجهام لإقالة نونو سانتو

وأكد الصحفي ماتيو موريتو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس، أن العلاقة السيئة بين اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي والمدرب البرتغالي، هي التي دفعت الإدارة للتفكير في هذا القرار.

نوتينجهام يوضح حقيقة خلاف نونو سانتو مع مالك النادي خلال مباراة ليستر

وأشار إلى أن حالة التوتر التي ظهرت بين الطرفين، بسبب الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كانت مؤشرًا لاحتمالية رحيل نونو سانتو عن قيادة الفريق.

نوتنجهام يبحث عن خليفة نونو سانتو

وأوضح ماتيو أن نوتنجهام بدأ بالفعل في تقييم خيارات آخرى، والحديث مع عدة مدربين، تحسبًا لإقالة نونو سانتو.

وكان نونو سانتو قد تحدث عن تأخر فريقه في إبرام الصفقات المطلوبة، بتصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل انطلاق البريميرليج.

وقال نونو سانتو: "فريقنا متأخر جدًا، لم تنجح خططنا، لم تكن استعدادات الفريق مثالية، لا نعرف تشكيلة الفريق الحالية".

وأتم: "لدينا لاعبون يعملون هنا، ويعلمون أنهم سينتقلون على سبيل الإعارة، لدينا مشكلة كبيرة".

صفقات نوتنجهام فورست الصيفية

ونجح نوتنجهام فورست في ضم عدة صفقات، عقب تصريحات نونو سانتو، أبرزها جيمس ماكاتي من مانشستر سيتي، أوماري هاتشينسون من إيبسويتش تاون، دوجلاس لويز لاعب وسط يوفنتوس وأرنود كاليمويندو مهاجم ستاد رين.

نوتنجهام فورست يعلن ضم هاتشينسون لخمس سنوات

وكان نوتنجهام قد سبق له تدعيم صفوفه بدان ندوي نجم بولونيا، وذلك لتعويض رحيل أنتوني إيلانجا الذي انتقل لصفوف نيوكاسل يونايتد.

وكان نوتنجهام قد استهل موسمه الجديد، بالفوز على حساب برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف نوتنجهام عن طريق مهاجمه المخضرم كريس وود، الذي سجل ثنائية، بالإضافة للوافد الجديد دان ندوي.

وكان سانتو قد قدم موسمًا رائعًا مع نوتنجهام فورست في 2024-2025، حيث قاد الفريق للعودة للمشاركة في البطولات الأوروبية بعد غياب امتد لسنوات.

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست نونو سانتو

