كشف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، عن واقعة طريفة، حدثت بين ابنتيه مكة وكيان، بسبب الجوائز الفردية التي يحصل عليها في السنوات الأخيرة.

وظهر صلاح في فيديو عبر حساب نادي ليفربول، على منصة إكس، أثناء تصويره بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، عن الموسم الماضي.

صلاح يوزع جوائزه على ابنتيه مكة وكيان

ورد صلاح على سؤال بشأن وضع جميع الجوائز الفردية، التي فاز بها، في الخزانة ذاتها، ليوضح أنها تكون من نصيب ابنتيه مكة وكيان.

صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب 3 مرات لم يحدث مطلقاً.. ولن أنساه أبداً

وقال صلاح أنه حين فاز بجائزة أفضل لاعب في المرة الأخيرة، أعجبت مكة بالجائزة، وطلبت الاحتفاظ بها في غرفتها، ليوافق على ذلك.

وأشار نجم ليفربول إلى أن ابنته الصغري كيان بدأت في البكاء، ليضطر إلى منحها جائزة الحذاء الذهبي، لكي تحتفظ بها في غرفتها، موضحًا أنه الجائزة الأهم بالنسبة له.

صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

وحصد صلاح مؤخرًا جائزة أفضل لاعب في موسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي، والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين، للمرة الثالثة في تاريخه.

متحف صلاح.. 103 جوائز فردية مع ليفربول

وتوج نجم منتخب مصر بالجائزة مرتين عامي 2018 و2022 مع الريدز أيضًا، كما تواجد هذا العام في التشكيل المثالي للموسم الماضي من البريميرليج.

وتربع صلاح على عرش هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، برصيد 29 هدفًا، كما كان الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 أسيست.