أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته وفخره بالتتويج بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وأقيم حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، مساء الثلاثاء، في مدينة مانشستر، والذي شهد الكشف عن أفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة.

محمد صلاح الأفضل

وحصد محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، بعد أن قدم الدولي المصري موسمًا مميزًا رفقة ليفربول، ساهم خلاله في تتويج "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي.

وحسم محمد صلاح، الجائزة لصالحه للمرة الثالثة في تاريخه، أكثر من أي لاعب آخر، إذ نجح الدولي المصري في الفوز بها من قبل عامي 2018 و2022 جميعها بقميص ليفربول.

صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين

تصريحات صلاح

وقال صلاح في مقابلة مع الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين: "إنه شيء رائع أن أحصل على الجائزة 3 مرات، وهذا شيء لم يحدث مطلقاُ في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولن أنساه أبداً وأنا سعيد للغاية لتحقيق ذلك".

وأضاف: "لقد قدمنا موسماً رائعاً وهذا أفضل موسم لي على الإطلاق مع الفريق وفي مسيرتي، وأنا سعيد لتقديمي ذلك وأتطلع لمواصلة تحقيق هذا الأمر".

وتابع: "أرى أنني أجد دائماً الطريق الذي يجعلني أكون جائعاً لتحقيق المزيد، هذا الموسم لدينا العديد من اللاعبين الجدد وعليك إعطائهم خبرتك ومساعدتهم على النمو".

وأكمل صلاح: "بالطبع لم أتخيل أن أحقق ما حققته عندما كنت في مصر، وكل ما كان يمكنني التفكير فيه هو أن أكون مشهوراً ولعب كرة القدم ومساعدة عائلتي، ولم أفكر في الأشياء الكبيرة عندما كنت في مصر أو كنت صغيراً، ولكن عندما تكبر وترى الأمور بشكل مختلف ويكون لديك طموح ترى الصورة بشكل أكبر".

وواصل: "كنا أنا وسلوت جيدين سوياً، وقلت للمدرب أنني أريد الهجوم أكثر من تكليفي بمهام دفاعية، لأنني كنت أؤمن بما استطيع تقديمه للنادي ووافق على طلبي، وقدمت ذلك بشكل رائع".

وتابع النجم المصري: "أنا لازلت جائعاً لتحقيق المزيد وسأستمر مع ليفربول لموسمين آخرين واللعب في الدوري الإنجليزي بمستوى عالٍ، في سن الـ33 أعتقد أنني أستطيع تقديم المزيد وصنع الفارق في كل مباراة وهذا يجعلني فخور بنفسي وأعمل بجد من أجل ذلك".

وأتم صلاح تصريحاته: "اللعب في ملعب آنفيلد مذهل وأصبح مثل منزلي وجميع زملائي والطاقم الفني ساعدوني لتحقيق كل شيء وأشكرهم على دعمهم لي دائماً".

