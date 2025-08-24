المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
خطر بلجيكي يهدد بقاء أونانا مع مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

06:51 م 22/08/2025
سين لامينز

سين لامينز هدف فريق مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات

أصبح الحارس الكاميروني آندريه أونانا، لاعب مانشستر يونايتد، في موقف غير مستقر، في ظل مفاوضات النادي الإنجليزي مع رويال أنتويرب البلجيكي للتعاقد مع الحارس الشاب سين لامينز.

ويُظهر المدرب الجديد روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رغبة واضحة في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم الجديد، خاصةً بعد الأداء المتذبذب لأونانا في الموسم الماضي وعدم قدرته على إثبات نفسه بشكل مقنع.

وغاب أونانا (29 عامًا) عن مواجهة مانشستر يونايتد الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها الفريق أمام آرسنال بنتيجة 1-0.

تفاصيل صفقة سين لامينز

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن هناك مفاوضات متقدمة بين مانشستر يونايتد ونادي رويال أنتويرب من أجل التعاقد مع الحارس البلجيكي سين لامينز.

وأشار رومانو إلى أن قيمة الصفقة تقترب من 20 مليون يورو، في ظل رغبة "الشياطين الحمر" في حسم التعاقد سريعًا.

ونفى رومانو دخول مانشستر سيتي في أي مفاوضات مع أنتويرب، موضحًا أن "السيتيزنز" يضعون الإيطالي جيانلويجي دوناروما كهدف رئيسي، في حال رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون، الذي تلقى عرضًا من جالطة سراي التركي.

وانتقل لامينز إلى رويال أنتويرب قادمًا من كلوب بروج في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، ويملك عقدًا يمتد حتى صيف 2027. وتُقدّر قيمته السوقية حاليًا بـ9 ملايين يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

يستعد مانشستر يونايتد لخوض الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فولهام خارج الديار، والمقررة يوم الأحد المقبل في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي...

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد رويال أنتويرب سين لامينز آندريه أونانا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

