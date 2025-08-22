يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض جولته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد "2025-2026" عندما يلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد.

ويحل ليفريول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول - حامل اللقب- افتتح موسمه بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، بينما تعادل نيوكاسل سلبيا مع أستون فيلا.

من ضحاياه المفضلين.. ماذا قدم صلاح ضد نيوكاسل؟

يتطلع صلاح لمواصلة تألقه في مواجهاته ضد نيوكاسل يونايتد الذي يعد أحد الضحايا المفضلين بالنسبة للنجم المصري.

وخاض صلاح أول مباراة له ضد نيوكاسل عندما كان لاعبا في تشيلسي خلال موسم 2013-2014 وشارك لمدة 12 دقيقة.

وشارك صاحب الـ33 عاما مع ليفربول ضد نيوكاسل في 17 مباراة بجميع المسابقات.

رحلة صلاح نحو الهدف الـ200.. الهدافون التاريخيون في الدوري الإنجليزي

وقدم النجم المصري 18 مساهمة تهديفية في 18 مباراة أمام نيوكاسل، حيث سجل 10 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ولم يذق صلاح الخسارة ضد نيوكاسل سوى في مرة وحيدة كانت بنهائي كأس كاراباو، بينما انتصر في 13، وتعادل 4 (جميعهم في الدوري الإنجليزي) أي أن النجم المصري لا يخسر ضد الماكبايس في البريميرليج.

