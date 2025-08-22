المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا يخسر في بريميرليج و18 مساهمة.. هل يواصل صلاح إسقاط ضحيته "نيوكاسل"؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:27 م 22/08/2025
صلاح

محمد صلاح

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض جولته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد "2025-2026" عندما يلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد.

ويحل ليفريول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول - حامل اللقب- افتتح موسمه بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، بينما تعادل نيوكاسل سلبيا مع أستون فيلا.

طالع مباريات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي من هنا

من ضحاياه المفضلين.. ماذا قدم صلاح ضد نيوكاسل؟

يتطلع صلاح لمواصلة تألقه في مواجهاته ضد نيوكاسل يونايتد الذي يعد أحد الضحايا المفضلين بالنسبة للنجم المصري.

وخاض صلاح أول مباراة له ضد نيوكاسل عندما كان لاعبا في تشيلسي خلال موسم 2013-2014 وشارك لمدة 12 دقيقة.

وشارك صاحب الـ33 عاما مع ليفربول ضد نيوكاسل في 17 مباراة بجميع المسابقات.

رحلة صلاح نحو الهدف الـ200.. الهدافون التاريخيون في الدوري الإنجليزي

وقدم النجم المصري 18 مساهمة تهديفية في 18 مباراة أمام نيوكاسل، حيث سجل 10 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ولم يذق صلاح الخسارة ضد نيوكاسل سوى في مرة وحيدة كانت بنهائي كأس كاراباو، بينما انتصر في 13، وتعادل 4 (جميعهم في الدوري الإنجليزي) أي أن النجم المصري لا يخسر ضد الماكبايس في البريميرليج.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg