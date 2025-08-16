أصبح النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول قريبًا من الوصول إلى الهدف الـ200 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسهم صلاح في فوز مثير لفريقه ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2، أمس الجمعة، في افتتاح مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودون صلاح على هدفه الأول في افتتاح بريميرليج، ليفتح النجم المصري صفحة جديدة من التاريخ.

محمد صلاح رابع الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

عادل صاحب الـ33 عاما رقم أندي كول في المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

ورفع النجم المصري رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 187 هدفا.

صلاح يطارد الهدف الـ200

يمكن لصلاح أن يتقدم أكثر في القائمة التاريخية للهدافين بالدوري الإنجليزي، حيث يحتاج إلى 13 هدفا للوصول إلى الهدف رقم 200.

ويضع النجم المصري الآن نصب عينه نحو تحطيم رقمي واين روني وهاري كين.

الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي عبر التاريخ

- آلان شيرر.. 260 هدفا

- هاري كين.. 213 هدفا

- واين روني.. 208 هدف

- محمد صلاح وأندي كول.. 187 هدفا

- سيرجيو أجويرو.. 184 هدفا

- فرانك لامبارد.. 177 هدفا

تييري هنري.. 175 هدفا

- روبي فاولر.. 163 هدفا

- جيرمين ديفو.. 162 هدفا

