توتنهام يصل لقمة ليفربول برقم قياسي على حساب جوارديولا

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في مباراة أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل "السبيرز" انطلاقته القوية بعد فوزه في الجولة الأولى على بيرنلي بنتيجة 3-0، في حين تلقى مانشستر سيتي أول خسارة له هذا الموسم، بعدما افتتح مشواره بانتصار كبير على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0.

عقدة توتنهام

بات توتنهام عقدة حقيقية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث تكبّد المدرب المخضرم الهزيمة العاشرة في مواجهاته أمام "السبيرز".

ويتساوى توتنهام وليفربول كأكثر الفرق التي هزمت جوارديولا، بواقع 10 انتصارات لكل منهما. ويأتي مانشستر يونايتد ثالثًا بـ9 انتصارات، يليه تشيلسي وريال مدريد بـ8 انتصارات لكل فريق.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

من المقرر أن يخوض مانشستر سيتي مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي أمام برايتون يوم الأحد المقبل، الموافق 31 أغسطس، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإنجليزي