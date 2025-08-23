المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فعلها فريقان فقط.. مانشستر سيتي يسقط في فخ ملعب الاتحاد للمرة الرابعة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:40 م 23/08/2025
مانشستر سيتي

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

سقط فريق مانشستر سيتي بشكل مفاجئ أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبرز، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مانشستر سيتي خسر على أمام جماهيره في ملعب الاتحاد (0-2)، اليوم السبت، بالمباراة التي أقيمت في إطار مواجهات الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج.

بمشاركة مرموش.. توتنهام يكبد مانشستر سيتي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي

سقوط مان سيتي ضد توتنهام

مباراة مان سيتي ضد توتنهام، أدت لتكبد الإسباني بيب جوارديولا، هزيمة مدوية للمرة الرابعة في تاريخه، تحدث بهذا السيناريو، بالخسارة على ملعبه وأمام جماهيره.

مانشستر سيتي على الرغم من بدايته الهجومية الكبيرة والمبادرة في أكثر من محاولة، لكنه لم يكن حاسمًا في ترجمة الفرص السانحة، ليتلقى هدف عكس التيار ثم يستقبل هدفًا آخر في دقائق قليلة قبل نهاية الشوط الأول.

4 فرص خطيرة.. ماذا قدم مرموش في مباراة مان سيتي ضد توتنهام؟

وجاءت خسارة مان سيتي ضد توتنهام، للموسم الثاني على التوالي، حيث سقط فريق بيب جوارديولا على ملعبه أمام ضيفه السبيرز القادم من لندن.

وكانت المفاجأة المدوية والكبرى في مباراة مان سيتي ضد توتنهام، الموسم الماضي، عندما فجر السبيرز ملعب الاتحاد وفاز (4-0)، بهدفين في الشوط الأول ومثلهم في الثاني.

وتكرر سقوط مان سيتي على ملعبه أمام فريق واحد، للمرة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن مانشستر يونايتد من إسقاط فريق بيب جوارديولا على ملعبه في موسمين تواليًا.

وكانت المرة الأولى في موسم 19/20، وقتها خسر مان سيتي على ملعبه في الاتحاد (1-2)، ثم في الموسم التالي مباشرة 20-21، كرر مانشستر يونايتد فوزه ولكن بنتيجة(2-0)، هذه المرة.

مباراة مان سيتي المقبلة

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على برايتون، في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، على ملعب فالمر.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الانتصار في أولى مبارياته من الدوري الإنجليزي، على حساب توتنهام (4-0)، بينما لم يسجل أو يصنع عمر مرموش، الذي لا يزال يبحث عن مساهمته التهديفية الأولى.

ويحتل مان سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة في ثاني مباريات الموسم الجديد أمام توتنهام.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي ، توتنهام ، عمر مرموش ، الدوري الإنجل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg