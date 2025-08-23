سقط فريق مانشستر سيتي بشكل مفاجئ أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبرز، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مانشستر سيتي خسر على أمام جماهيره في ملعب الاتحاد (0-2)، اليوم السبت، بالمباراة التي أقيمت في إطار مواجهات الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج.

بمشاركة مرموش.. توتنهام يكبد مانشستر سيتي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي

سقوط مان سيتي ضد توتنهام

مباراة مان سيتي ضد توتنهام، أدت لتكبد الإسباني بيب جوارديولا، هزيمة مدوية للمرة الرابعة في تاريخه، تحدث بهذا السيناريو، بالخسارة على ملعبه وأمام جماهيره.

مانشستر سيتي على الرغم من بدايته الهجومية الكبيرة والمبادرة في أكثر من محاولة، لكنه لم يكن حاسمًا في ترجمة الفرص السانحة، ليتلقى هدف عكس التيار ثم يستقبل هدفًا آخر في دقائق قليلة قبل نهاية الشوط الأول.

4 فرص خطيرة.. ماذا قدم مرموش في مباراة مان سيتي ضد توتنهام؟

وجاءت خسارة مان سيتي ضد توتنهام، للموسم الثاني على التوالي، حيث سقط فريق بيب جوارديولا على ملعبه أمام ضيفه السبيرز القادم من لندن.

وكانت المفاجأة المدوية والكبرى في مباراة مان سيتي ضد توتنهام، الموسم الماضي، عندما فجر السبيرز ملعب الاتحاد وفاز (4-0)، بهدفين في الشوط الأول ومثلهم في الثاني.

وتكرر سقوط مان سيتي على ملعبه أمام فريق واحد، للمرة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن مانشستر يونايتد من إسقاط فريق بيب جوارديولا على ملعبه في موسمين تواليًا.

وكانت المرة الأولى في موسم 19/20، وقتها خسر مان سيتي على ملعبه في الاتحاد (1-2)، ثم في الموسم التالي مباشرة 20-21، كرر مانشستر يونايتد فوزه ولكن بنتيجة(2-0)، هذه المرة.

مباراة مان سيتي المقبلة

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على برايتون، في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، على ملعب فالمر.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الانتصار في أولى مبارياته من الدوري الإنجليزي، على حساب توتنهام (4-0)، بينما لم يسجل أو يصنع عمر مرموش، الذي لا يزال يبحث عن مساهمته التهديفية الأولى.

ويحتل مان سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة في ثاني مباريات الموسم الجديد أمام توتنهام.