توصل سين لامينز حارس مرمى فريق رويال أنتويرب البلجيكي، لاتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "سين لامينز، خارج التشكيلة الأساسية لرويال أنتويرب اليوم، في ظل تقدم المفاوضات مع مانشستر يونايتد".

وتابع: "وافق حارس المرمى البلجيكي على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد، والناديان قريبان من الاتفاق على قيمة الصفقة".

ولعب سين لامينز 41 مباراة في الدوري البلجيكي خلال الموسم الماضي، استقبل فيها 52 هدفًا، بينما خرج بشباكه نظيفة في 10 مباريات فقط.

وكان لامينز قد انضم لفريق رويال أنتويرب قادمًا من فريق كلوب بروج في صيف 2023.

ويمتلك سين عقدًا مع ناديه البلجيكي حتى عام 2027، لكن مانشستر يونايتد قد ينجح في ضمه مقابل 20 مليون يورو.

وافتقد مانشستر يونايتد لخدمات حارسه الكاميروني أندريه أونانا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداعي عدم الجاهزية، لكنه في الوقت ذاته قدم مستوى متذبذب في الموسم الماضي مع الشياطين الحمر، كما لم ينجح بديله ألتاي بايندير في إثبات نفسه حتى الآن.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه فولهام، في السادسة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

