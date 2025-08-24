المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رومانو: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع حارس رويال أنتويرب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:54 م 24/08/2025
سين لامينز حارس رويال أنتويرب

سين لامينز حارس رويال أنتويرب

توصل سين لامينز حارس مرمى فريق رويال أنتويرب البلجيكي، لاتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بعد اقترابه من اليونايتد.. لامينز خارج تشكيل رويال أنتويرب

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "سين لامينز، خارج التشكيلة الأساسية لرويال أنتويرب اليوم، في ظل تقدم المفاوضات مع مانشستر يونايتد".

وتابع: "وافق حارس المرمى البلجيكي على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد،  والناديان قريبان من الاتفاق على قيمة الصفقة".

خطر بلجيكي يهدد بقاء أونانا مع مانشستر يونايتد

ولعب سين لامينز 41 مباراة في الدوري البلجيكي خلال الموسم الماضي، استقبل فيها 52 هدفًا، بينما خرج بشباكه نظيفة في 10 مباريات فقط.

وكان لامينز قد انضم لفريق رويال أنتويرب قادمًا من فريق كلوب بروج في صيف 2023.

ويمتلك سين عقدًا مع ناديه البلجيكي حتى عام 2027، لكن مانشستر يونايتد قد ينجح في ضمه مقابل 20 مليون يورو.

غياب أونانا ومستوى متذبذب يثير قلق مانشستر يونايتد

وافتقد مانشستر يونايتد لخدمات حارسه الكاميروني أندريه أونانا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداعي عدم الجاهزية، لكنه في الوقت ذاته قدم مستوى متذبذب في الموسم الماضي مع الشياطين الحمر، كما لم ينجح بديله ألتاي بايندير في إثبات نفسه حتى الآن.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه فولهام، في السادسة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

للتعرف على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد رويال أنتويرب سين لامينز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg