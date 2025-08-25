تختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين نيوكاسل يونايتد وليفربول.

ويحل ليفربول، حامل اللقب، ضيفا على نيوكاسل يونايتد بملعب "سانت جيمس بارك".

صباحك أوروبي.. خطط ريال مدريد.. مستقبل إيناكي بينا

واستهل ليفربول موسم حملة الدفاع عن لقبه بفوز مثير على بورنموث 4-2 في ملعب "أنفيلد"، بينما سقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي مع أستون فيلا في الجولة الأولى.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة نيوكاسل ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة نيوكاسل ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة نيوكاسل ضد ليفربول اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نيوكاسل ضد ليفربول والقناة الناقلة

تملك شبكة "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتم نقل مباراة نيوكاسل ضد ليفربول عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

ويمكنك متابعة التغطية اللحظية لمباراة نيوكاسل ضد ليفربول عبر يلا كورة من هنا

جدول مباريات اليوم