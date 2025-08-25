المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
رسالة إلى إيزاك.. جماهير نيوكاسل يونايتد تصنع الحدث أمام ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:45 م 25/08/2025
نيوكاسل

رسالة جماهير نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

أظهرت جماهير نادي نيوكاسل يونايتد في أول مباراة على أرضها في ملعب سانت جيمس بارك، دعمًا خاصًا لفريق المدرب إيدي هاو أمام ليفربول، مع توجيه رسالة واضحة إلى المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

واكتفى نيوكاسل بالتعادل دون أهداف في افتتاحية مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.

جماهير نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

يحتاج نيوكاسل يونايتد إلى دعم جماهيري هذا الموسم أكثر من أي وقت آخر، بعدما عانى فريق هاو في الميركاتو الصيفي الذي فاوض خلاله 12 مهاجمًا دون أن ينجح في حسم أي صفقة منها. (التفاصيل من هنا)

وفي الظهور الأول على ملعب سانت جيمس بارك، زحفت جماهير نيوكاسل لتشجيع فريقها أمام ليفربول.

وشهدت مدرجات سانت جيمس بارك حضور عدد من أساطير نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول، أبرزهم بالتأكيد آلان شيرر، الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رسالة إلى إيزاك

رفعت جماهير الماكبايس، لافتة خاصة، لدعم فريقها: "لا يحقق المرء شيئًا بمفرده.. نحن مدينة، نحن شعب كامل، نحن نيوكاسل يونايتد".

وأشارت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية إلى أن الرسالة مقصود بها ألكسندر إيزاك، إذ أرادت جماهير نيوكاسل يونايتد أن تؤكد له بأن وحدة الفريق أهم من أي شيء آخر، وأن الشعبية التي تحصل عليها المهاجم السويدي سببها الأول هو الماكبايس.

يذكر أن إيزاك أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه رغبته في الرحيل عن نيوكاسل يونايتد هذا الصيف، بينما يواصل التدرب منفردًا.

اقرأ أيضًا: أمام أستون فيلا.. ماذا قالت جماهير نيوكاسل في هتافاتها ضد إيزاك؟

مباراة نيوكاسل القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد

