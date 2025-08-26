المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:23 م 26/08/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة الثالثة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الحالي، وأقيمت حتى الآن أول جولتين من الموسم الجديد.

وتقام مباريات الجولة الثالثة من بريميرليج على مدار يومين، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

نيوكاسل ضد ليفربول.. ريو نجوموها يقتحم تاريخ الريدز

وتشهد الجولة الثالثة مباراة قمة جديدة بين ليفربول، حامل اللقب، وأرسنال وصيف النسخة الماضية.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

30 أغسطس

تشيلسي × فولهام - 2.30 ظهرا

مانشستر يونايتد × بيرنلي - 5.00 مساء

سندرلاند × برينتفورد - 5.00 مساء

توتنهام × بورنموث - 5.00 مساء

وولفرهامبتون × إيفرتون - 5.00 مساء

ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد - 7.30 مساء

31 أغسطس

برايتون × مانشستر سيتي - 4.00 عصرا

نوتنجهام فورست × وست هام يونايتد - 4.00 عصرا

ليفربول × أرسنال - 6.30 مساء

أستون فيلا × كريستال بالاس - 9.00 مساء

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي جدول الدوري الإنجليزي

