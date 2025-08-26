تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة الثالثة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الحالي، وأقيمت حتى الآن أول جولتين من الموسم الجديد.

وتقام مباريات الجولة الثالثة من بريميرليج على مدار يومين، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

وتشهد الجولة الثالثة مباراة قمة جديدة بين ليفربول، حامل اللقب، وأرسنال وصيف النسخة الماضية.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

30 أغسطس

تشيلسي × فولهام - 2.30 ظهرا

مانشستر يونايتد × بيرنلي - 5.00 مساء

سندرلاند × برينتفورد - 5.00 مساء

توتنهام × بورنموث - 5.00 مساء

وولفرهامبتون × إيفرتون - 5.00 مساء

ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد - 7.30 مساء

31 أغسطس

برايتون × مانشستر سيتي - 4.00 عصرا

نوتنجهام فورست × وست هام يونايتد - 4.00 عصرا

ليفربول × أرسنال - 6.30 مساء

أستون فيلا × كريستال بالاس - 9.00 مساء

