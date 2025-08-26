يتبقى أسبوع فقط على غلق سوق الانتقالات في أوروبا وتحديداً يوم 1 سبتمبر المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز كبار الدوري الإنجليزي الممتاز قوائمهم خلال الموسم الحالي ببعض التعاقدات، إلا أنه لا تزال بعض المراكز التي تثير شكوك الأندية والمديرين الفنيين قبل غلق سوق الانتقالات.

واستعرض الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، المراكز التي يحتاج كبار أندية بريميرليج لتدعيمها قبل غلق سوق الانتقالات.

أرسنال - مهاجم

ميكيل أرتيتا يملك الآن قوة وعمقًا في معظم المراكز، لكن إصابة كاي هافرتز كشفت عن مشكلة صغيرة.

فإذا تعرض فيكتور جيوكيريس لإصابة، سيعود آرسنال إلى الوضع الذي كان عليه في موسم 2024/25، عندما اضطر ميكيل ميرينو للعب كمهاجم صريح (رقم 9) فتبددت آمال الفريق في المنافسة على اللقب.

جيوكيريس سجل هدفين في الفوز الكاسح 5-0 على ليدز يونايتد، ليؤكد أنه أصبح بالفعل لاعبًا مهمًا في الفريق؛ وسيكون غيابه ضربة نفسية كبيرة إذا اضطر آرسنال للعودة إلى أنماط الموسم الماضي.

أبرز الصفقات حتى الآن:

كيبا أريزابالاجا (تشيلسي)

مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)

كريستيان نورجارد (برينتفورد)

نوني مادويكي (تشيلسي)

فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة)

إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس)

تشيلسي - مدافع

يبدو أن تشيلسي أقرب كثيرًا لأن يكون جاهزًا للمنافسة على اللقب مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا، والدليل على ذلك الفوز الكبير 5-1 على وست هام يونايتد رغم غياب كول بالمر.

لا توجد مشاكل حقيقية في الخط الأمامي، حتى مع التقارير التي تشير إلى أن تشيلسي ما زال يبحث عن المزيد من الأجنحة، لكن في خط الدفاع يبدو أن الفريق يفتقر إلى عنصر القيادة.

هذا الفريق الشاب بحاجة إلى نسخته الخاصة من فيرجيل فان دايك لتنظيم الدفاع وإبقاء فريق إنزو ماريسكا مسيطرًا على المباريات. إصابة ليفي كولويل زادت من إلحاح هذه الحاجة.

أبرز الصفقات حتى الآن:

إستيفاو ويليان (بالميراس)

داريو إيسوجو (سبورتنج لشبونة)

ليام ديلاب (إيبسويتش تاون)

مامادو سار (ستراسبورج)

جواو بيدرو (برايتون)

جيمي جيتنز (بوروسيا دورتموند)

جيسي ديري (كريستال بالاس)

جورييل هاتو (أياكس)

ليفربول - مدافع

إبراهيما كوناتي كان مهتزًا في كل من مباراة بورنموث وكذلك في الفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين.

آرني سلوت لن يكون سعيدًا بتلقي ليفربول أربعة أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي، ورغم أن المشكلة غالبًا ما كانت بسبب تمريرات عشوائية من وسط ميدان مفكك، فإن وجود سيطرة أفضل في الخط الخلفي كان سيساعد كثيرًا.

العمق يمثل مشكلة أيضًا، فبعد بيع جاريل كوانساه، يحتاج ليفربول إلى قلب دفاع ثالث إذا أراد الدفاع عن لقبه بنجاح.

أبرز الصفقات حتى الآن:

جيورجي مامارداشفيلي (فالنسيا)

جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن)

آرمن بيتشي (أكاديمية بوشكاش)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

ميلوس كيركيز (بورنموث)

فريدي وودمان (بريستون)

هوجو إكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت)

مانشستر سيتي - ظهير أيمن

لا نعلم بعد بالضبط ما هو الدور المتوقع من الظهير الأيمن في تشكيل بيب جوارديولا الجديد مع مانشستر سيتي، فمع بقاء ريان آيت-نوري على الأطراف، قام ريكو لويس حتى الآن بالتحرك إلى وسط الميدان، متناوبًا بين عدة مراكز في الوقت نفسه.

ارتباط لويس المستمر هذا الصيف بالرحيل عن ملعب الاتحاد يوحي بأن جوارديولا ربما لا يشعر بالراحة في الاعتماد على لاعب الوسط الشاب كظهير أيمن طوال الموسم.

قد يهتم جوارديولا مجددًا بالأظهرة القادرة على التحرك إلى وسط الملعب أو الثلث الهجومي، ومن المرجح أن يتعاقد النادي مع ظهير أيمن جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات.

أبرز الصفقات حتى الآن:

ريان آيت-نوري (وولفرهامبتون)

ريان شرقي (ليون)

ماركوس بيتينيللي (تشيلسي)

تيجاني رايندرز (إيه سي ميلان)

جيمس ترافورد (بيرنلي)

مانشستر يونايتد - حارس مرمى

فريق روبن أموريم تحسّن في جوانب عديدة خلال الصيف، لكن خط الدفاع سيبقى موضع نقاش حتى يحسم النادي مسألة حراسة المرمى.

وجود حارس مرمى ثابت وموثوق بين الخشبات الثلاث أمر ضروري لثقة أي فريق.

ارتباك ألتاي بايندير في الكرات العرضية المقوسة للداخل يبدو أنه يسبب توترًا للفريق.

وقد أدى ذلك مباشرة إلى هدف آرسنال في الجولة الافتتاحية، كما جعل مانشستر يونايتد عرضة لخطورة الكرات الثابتة لفولهام.

أبرز الصفقات حتى الآن:

ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون)

دييجو ليون (سيرو بورتينيو)

بريان مبيومو (برينتفورد)

بنيامين سيسكو (لايبزيج)

توتنهام هوتسبر - صانع ألعاب

توماس فرانك بدأ بشكل رائع، وبشكل عام سيكون راضيًا عن التشكيلة المتاحة لديه، لكن الإصابات سلطت الضوء على ضرورة التعاقد مع لاعب رقم 10 جديد.

جيمس ماديسون سيغيب لفترة، ولا يزال موعد عودة ديان كولوسيفسكي إلى الملاعب غير معروف، قد لا يكون سعي توتنهام البارز للتعاقد مع إيزي مرتبطًا بهذه الإصابات بالضرورة، لكنه جعل البحث عن لاعب مناسب أكثر إلحاحًا.

وجود لاعب رقم 10 قادر على اللعب أمام ثنائي خط الوسط الدفاعي سيصبح أكثر أهمية عندما يواجه توتنهام فرقًا من منتصف الجدول تميل للجلوس في وسط الملعب ودعوة فريق فرانك لاختراق دفاعاتهم.

أبرز الصفقات حتى الآن:

لوكا فوسكوفيتش (هايدوك سبليت)

كيفن دانسو (لانس)

ماتيس تيل (بايرن ميونخ)

ماكس مكفادن (ليدز)

كوتا تاكاي (كاواساكي فرونتالي)

محمد قدوس (وست هام)

جواو بالينيا (بايرن ميونخ، إعارة)