تقارير: ميلان يستفسر عن ضم أكانجي من مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي ميلان قد أبدى اهتمامه بضم مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي الوقت ذاته كان نادي جالاتا سراي التركي، قد دخل في مفاوضات متقدمة، لضم اللاعب السويسري، وأتم اتفاقه مع نظيره الإنجليزي، لكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.

رومانو: أكانجي ضمن 3 مرشحين لتدعيم دفاع ميلان

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "استفسر ميلان عن شروط ضم مانويل أكانجي، ولم يُقدّم عرض رسمي حتى الآن".

ميلان يفتح باب المفاوضات مع تشيلسي لضم نكونكو

وتابع: "أكانجي واحد من ثلاثة أسماء مُرشّحة لشغل مركز قلب الدفاع الجديد في صفوف الروسونيري".

جالاتا سراي يتفق مع السيتي.. وينتظر موافقة أكانجي

وأتم: "وافق جالاتا سراي على صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني مع مانشستر سيتي، لكنه لم يُبرم أي اتفاق مع اللاعب حتى الآن".

جوارديولا يجدد دماء السيتي.. أكانجي يقترب من الانتقال إلى جالاتا سراي

ويرغب ميلان في تعزيز صفوف خط دفاعه، بعدما سقط في فخ الهزيمة بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشارك أكانجي في 3 مباريات مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، لكنه لم يظهر في أول جولتين من الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.