المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: ميلان يستفسر عن ضم أكانجي من مانشستر سيتي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:55 ص 28/08/2025
أكانجي مدافع مانشستر سيتي

أكانجي مدافع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي ميلان قد أبدى اهتمامه بضم مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي الوقت ذاته كان نادي جالاتا سراي التركي، قد دخل في مفاوضات متقدمة، لضم اللاعب السويسري، وأتم اتفاقه مع نظيره الإنجليزي، لكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.

رومانو: أكانجي ضمن 3 مرشحين لتدعيم دفاع ميلان

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "استفسر ميلان عن شروط ضم مانويل أكانجي، ولم يُقدّم عرض رسمي حتى الآن".

ميلان يفتح باب المفاوضات مع تشيلسي لضم نكونكو

وتابع: "أكانجي واحد من ثلاثة أسماء مُرشّحة لشغل مركز قلب الدفاع الجديد في صفوف الروسونيري".

جالاتا سراي يتفق مع السيتي.. وينتظر موافقة أكانجي

وأتم: "وافق جالاتا سراي على صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني مع مانشستر سيتي، لكنه لم يُبرم أي اتفاق مع اللاعب حتى الآن".

جوارديولا يجدد دماء السيتي.. أكانجي يقترب من الانتقال إلى جالاتا سراي

ويرغب ميلان في تعزيز صفوف خط دفاعه، بعدما سقط في فخ الهزيمة بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشارك أكانجي في 3 مباريات مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، لكنه لم يظهر في أول جولتين من الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي ميلان أكانجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg