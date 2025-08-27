دخل نادي ميلان الإيطالي في مفاوضات جديدة لتعزيز خطه الهجومي، حيث وضع الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم تشيلسي، كخيار جاد للانضمام إلى الفريق، وفقًا لما أكده خبير الانتقالات فابريزيو رومانو.

هل يكون نكونكو الحل لأزمة هجوم ميلان؟

ويعيش الروسونيري صيفًا صعبًا على صعيد التعاقدات، بعدما تعطلت عدة صفقات في اللحظات الأخيرة، أبرزها صفقة فيكتور بونيفاس من باير ليفركوزن التي انهارت بعد الفحوصات الطبية، وكذلك محاولة ضم كونراد هاردير من سبورتينج لشبونة التي توقفت بشكل مفاجئ.

وأشار رومانو إلى أن ميلان اتجه بالفعل نحو نكونكو، الذي خرج من حسابات مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، رغم انتقاله إلى النادي اللندني قبل عامين فقط قادمًا من لايبزيج مقابل 60 مليون يورو.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بعقد مع البلوز يمتد حتى يونيو 2029، إلا أن خيار الإعارة مع أحقية الشراء يبقى مطروحًا على طاولة المفاوضات.

يذكر أن اسم نكونكو ارتبط أيضًا بالانتقال إلى أندية أخرى مثل إنتر ميلان وأستون فيلا، لكن عرض ميلان قد يمنحه فرصة جديدة في الدوري الإيطالي.

