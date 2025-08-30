سيطرت حالة من الغضب داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد، في أعقاب خسارة الفريق أمام منافسه جريمسباي في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

وكان فريق جريمسباي قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (12-11)، حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

بديلان تحسبًا لرحيل أموريم

بحسب موقع "CaughtOffside" العالمي، فإن نادي مانشستر يونايتد حدد بديلين في حال إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وأوضح الموقع العالمي أن الاسم الأبرز والمرشح الأقوى هو المدرب أوليفر جلاسنر، المدير الفني الحالي لفريق كريستال بالاس، والذي لن يعارض فكرة تدريب مانشستر يونايتد إذا تلقى عرضًا رسميًا.

وحقق المدير الفني لفريق كريستال بالاس نجاحًا بارزًا مع النادي اللندني، إذ حقق لقب كأس الرابطة في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

كما نجح فريق كريستال بالاس في الفوز بلقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-3، عقب نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

ويُعد الاسم الثاني المرشح لقيادة "الشياطين الحمر" هو المدير الفني الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق بورنموث، والذي استطاع أن يحقق نتائج مميزة رفقة الفريق.

أرقام روبن أموريم

تولى أموريم قيادة مانشستر يونايتد في العام الماضي، حيث يمتلك عقدًا يربطه بـ"الشياطين الحمر" حتى صيف 2027.

وجاء تولي أموريم القيادة الفنية للفريق خلفًا للهولندي إريك تين هاج، الذي رحل بسبب سوء النتائج أيضًا.

أموريم (40 عامًا) حقق الفوز في 17 مباراة، مقابل 9 تعادلات و19 هزيمة، حيث لم يحقق الفوز حتى الآن في الموسم الجديد.

وخسر مانشستر يونايتد في الجولة الأولى أمام آرسنال بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع فولهام بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد الجولة المقبلة ضد بيرنلي، يوم السبت المقبل، على ملعب "أولد ترافورد" في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

