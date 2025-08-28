شهد ملعب التدريب الخاص بفريق مانشستر يونايتد في كارينجتون صباح اليوم وصول نجوم الفريق بعد ليلة صعبة للغاية، عقب الخروج المثير من كأس كاراباو على يد جريمسباي تاون، الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية، بركلات الترجيح بنتيجة 12-11.

وتمثل هذه الهزيمة صدمة كبيرة للجماهير، خاصة بعد الأداء المخيب لمانشستر يونايتد طوال المباراة، حيث سجل تشارلز فيرنام وتيريل وارين هدفين في الشوط الأول لجريمسباي، قبل أن يرد برايان مبيومو وهاري ماجواير بهدفين، بينما تم إلغاء هدفين آخرين للفريق الضيف.

وعلى الرغم من تحسن طفيف في الشوط الثاني، إلا أن إهدار مبيومو ركلة جزاء كان بمثابة تتويج لأداء ضعيف آخر في مسيرة الفريق تحت قيادة روبن أموريم.

كارينجتون يستقبل لاعبي يونايتد بعد ليلة صعبة

شوهد اللاعبون، من بينهم مبيومو، ماتيوس كونها، ماسون ماونت، بنجامين سيسكو، ماتيس دي ليخت، وقائد الفريق برونو فرنانديز، وهم يصلون إلى مقر التدريب صباح الخميس، بعد عودة متأخرة من مباراة صعبة للغاية، حيث بدا عليهم جميعًا علامات الحزن والإحباط.

وفي المقابل، وصل المدرب البرتغالي روبن أموريم إلى ملعب التدريب قبل اللاعبين بأربع ساعات، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع الفريق لتقييم ما حدث خلال المباراة.

أموريم يعتذر ويعلق على الأداء

وتعرض أموريم لانتقادات شديدة عقب المباراة، وقدم اعتذاره للجماهير، لكنه ألقى باللوم جزئيًا على اللاعبين، قائلًا: "أود أن أعتذر لجماهيرنا. لم نكن حاضرِين بالشكل المطلوب منذ البداية، وما حدث يُمثل مشكلة في نادينا. يجب أن نتحسن كثيرًا".

وأضاف المدرب: "كرة القدم اليوم كانت عادلة. الفريق الأفضل فاز. أحيانًا، الأمور تكون مبالغًا فيها، لكن دعم الجماهير يساعدنا دائمًا. اليوم، الفريق واللاعبون تحدثوا بصوت عالٍ، وهذا كل شيء".

بداية صعبة للموسم الجديد

الهزيمة أمام جريمسباي تمثل بداية صعبة لموسم يونايتد، حيث تكبد الفريق خسارتين وتعادل واحد في أول ثلاث مباريات، مما يضع ضغوطًا إضافية على أموريم ولاعبيه قبل مواجهة بيرنلي المرتقبة يوم السبت على أرضهم.