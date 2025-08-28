يعمل نادي ليستر سيتي الإنجليزي، على إجبار لاعبه المغربي بلال الخنوس على الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحظى الخنوس باهتمام عديد الأندية، خلال الصيف الجاري، بعدما هبط ليستر سيتي إلى دوري "تشامبيونشيب".

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن نادي اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع بلال الخنوس قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.

وأبلغ بلال الخنوس مسؤولي ليستر سيتي برفضه التام الرحيل إلى الدوري السعودي.

ويحاول ليستر سيتي إجبار بلال الخنوس، على الانتقال إلى الدوري السعودي؛ بسبب المقابل المادي الذي تلقاه النادي.

ورفض ليستر سيتي، كافة العروض التي تلقاها النادي لبيع بلال الخنوس؛ بسبب المقابل المادي.

وقضى الخنوس موسمًا واحدًا رفقة ليستر سيتي، استطاع أن يقدم نفسه خلاله مع قلعة الثعالب رغم هبوط الفريق.

وانضم بلال الخنوس إلى ليستر سيتي مطلع الموسم المنقضي، قادمًا من نادي جينك البلجيكي مقابل 25 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ21 عامًا في 36 مباراة رفقة ليستر سيتي في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.